Российский режиссер умер в 55 лет

В Петергофе в возрасте 55 лет ушел из жизни российский художник и режиссер Евгений Юфит, передает "Артгид". Он был известен как основатель одного из самых заметных течений в неофициальном искусстве Ленинграда и Санкт-Петербурга – некрореализма. Картины, рисунки и фотографии Юфита показывали на крупных выставках современного российского искусства по всему миру.