Любопытные молодые ежи осваивают зеленые территории Москвы

Горожане все чаще замечают ежиков в парках и скверах.

Еж обыкновенный занесен в Красную книгу Москвы в разделе второй категории редкости. Этот деловой зверек предпочитает жить в крупных лесных массивах. Активен он в теплое время года – с конца апреля по октябрь. К середине лета молодое поколение покидает родительское гнездо и начинает самостоятельную жизнь. Любопытную неопытную молодежь, в основном, и встречают в эти дни москвичи во время прогулок в парках, скверах и даже городских дворах, расположенных неподалеку от зеленых территорий.

Подросшие ежата весьма любопытны: они исследуют новые места, учатся добывать пищу, знакомятся с большим миром, расширяя освоенную территорию. Взрослые обыкновенные ежи ведут одиночный образ жизни, и хотя селятся неподалеку друг от друга, но стараются не приближаться слишком близко друг к другу.

Знакомые по детским книжкам и мультфильмам истории, как ежи собирают грибы и яблоки и переносят их в норки на своей спине, – это сказки. На самом деле эти животные относятся к отряду насекомоядных, и их основной рацион составляют беспозвоночные: жуки, улитки, гусеницы, слизни, дождевые черви. Молоком матери они питаются только первое время после рождения и довольно быстро переходят на взрослый рацион.

Как правило, за год самка приносит только один выводок. Беременность длится чуть больше полутора месяцев, в помете обычно бывает три - восемь ежат. Они появляются на свет весной слепыми, с мягкими светлыми иголками, но уже через две недели их колючий покров твердеет, а к месяцу малыши готовы выходить в мир. Они менее осторожны, чем взрослые особи, поэтому их чаще можно заметить в местах, где бывают люди, даже в светлое время суток.

Важно помнить, что несмотря на милую внешность, ежи, в том числе маленькие, – это дикие животные, поэтому трогать их не стоит. Они могут укусить или поранить иголками. Лучше понаблюдать за ними на расстоянии. Владельцам собак нужно держать питомцев на поводке, чтобы избежать конфликтов.

В Москве ежей можно встретить в природно-исторических парках «Царицыно», «Покровское-Стрешнево», «Битцевский лес», «Кузьминки-Люблино», в природных заказниках «Зеленоградский», «Медведковский», «Лианозовский», «Теплый Стан», «Тропаревский», «Алтуфьевский» и в парке «Северное Бутово».