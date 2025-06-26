"Новых адресов счастья" в Москве стало больше

Перечень площадок для выездной регистрации брака пополнили территории фестивалей проекта "Лето в Москве".

Столичный свадебный проект «Новые адреса счастья» расширяет горизонты. Теперь сотрудники городских загсов могут провести торжественную церемонию заключения брака на пяти фестивальных площадках проекта «Лето в Москве», которые расположены на Манежной, Болотной и Тверской площадях, а также Тверском и Страстном бульварах.

Первые церемонии бракосочетания на Манежной площади состоялись в красивую дату – 25 июня 2025 года. Регистрации брака прошли на фоне Красной площади в окружении тропических лесов, цветущих лугов, прудов и водопадов, высоких холмов, гротов и зеленых стен площадки проекта «Лето в Москве». Специально для молодоженов там выделили отдельную зону, чтобы новобрачные и их гости смогли насладиться красотой без посторонних глаз и сделать великолепные фотографии.

На Болотной площади церемонии бракосочетания будут проходить в павильоне, похожем на оранжерею с живыми цветочными композициями на фасаде и водопадом внутри. На Тверском бульваре пары смогут сказать друг другу «да» в красивых ротондах, украшенных зеленью. А рядом, на Тверской площади, – среди конструкций в оранжерейном стиле, окруженных цветниками и декоративными клумбами с большим количеством живых растений. На Страстном бульваре церемонии будут проходить на площадке с расписанными вручную лавками, клумбами и фонарями в уникальной стилистике.

Для проведения торжественных церемоний в Москве сегодня доступно свыше 50 площадок. В их число входят дворцы бракосочетания, музеи, станция метро, усадьбы и рестораны. Определиться с выбором помогает сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. С помощью фильтров можно задать необходимые параметры, например вид площадки, стиль интерьера, наличие парковки или живой музыки. Кроме того, сервис позволяет указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и многое другое. На страницах площадок есть подробное описание и контактные телефоны.

Подать заявление на выездную церемонию бракосочетания в рамках проекта «Новые адреса счастья» можно онлайн на портале государственных услуг или на mos.ru, а также сделать это лично во дворцах бракосочетания.