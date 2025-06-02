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Пространство вокруг будущего городского вокзала Царицыно благоустроят

Пространство вокруг будущего городского вокзала Царицыно благоустроят
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Строительные работы планируется завершить в 2025 году

На юге Москвы неподалеку от музея-заповедника «Царицино» началось комплексное благоустройство территории. Задача специалистов комплекса городского хозяйства – организовать удобные подходы и подъезды к станциям метро и МЦД, создать условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта, чтобы потом пассажирам было комфортно пользоваться услугами будущего городского вокзала Царицыно.

Специалисты уже установили в зоне работ строительный городок, ограждения с сигнальными фонарями и информационными баннерами. Для пешеходов организовали проходы.

В ходе благоустройства уберут под землю все воздушные линии и портящие вид провода. Протяженность кабельной канализации на этом участке составит 4,4 километра. Тротуары расширят, их покрытие заменят. Общая площадь пешеходной территории превысит 19 тысяч квадратных метров. На проезжей части и во внутридворовых проездах уложат почти 16 тысяч квадратных метров асфальта. Нерегулируемые пешеходные переходы для повышения безопасности пешеходов и других участников движения оснастят опорами контрастного освещения. Кроме того, установят 165 фонарей с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта смонтируют новый остановочный павильон, еще два перенесут в более удобные места. Также организуют парковочные карманы и велопарковки. Дополнительно обустроят ливневую систему.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в рамках реализуемого проекта в зону работ вошли улицы Каспийская, Луганская, Товарищеская, Веселая и Солнечная. Так, на пересечении Луганской и Товарищеской улиц приведут в порядок сквер: там заменят покрытие дорожек, установят современные торшеры, скамейки для отдыха, разобьют цветники. Станет более комфортным и пространство около выхода со станции метро «Царицыно», где поменяют покрытие пешеходной зоны, поставят лавочки и приведут в порядок газон.

О том, что в Царицыно появится новый городской вокзал, сообщил осенью прошлого года мэр столицы Сергей Собянин. Вокзал объединит станции «Царицыно» Замоскворецкой линии (зеленой ветки) метро и МЦД-2, а также остановки наземного городского транспорта. Значительную часть работ по созданию данного транспортного узла уже выполнили.

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2 июня 2025, 16:12
Фото: АГН Москва/ Белицкий Дмитрий
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