На строящейся станции метро "Народное Ополчение" начались отделочные работы

Планируется, что новая Рублево-Архангельская линия будет состоять из 12 станций.

Строители приступили к монтажу облицовочных панелей на платформе «Народное Ополчение». По задумке дизайнеров, цветовое оформление строящейся станции будет красно-черным, а светлый акцент будет сделан на поддерживающих свод колоннах, в которые вмонтируют дополнительные светильники.

Как рассказали в столичном комплексе градостроительной политики и строительства, размещение черно-красных облицовочных панелей на будущей станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метро задумано так, что при движении по платформе в одну сторону пассажиры будут видеть перед собой черную путевую стену, а перемещаясь в противоположную сторону – красную. Ярким акцентом пассажирской зоны станут платформенные колонны сложной формы со встроенными светильниками, плавно переходящие в своды станционного зала. Для крепления облицовки колонн используется специально созданный объемный модульный каркас, спроектированный с помощью 3D-моделирования. Он позволяет достичь гиперболической геометрии капителей колонн, которые формируют грани на потолке платформы.

На данный момент строители уже оформили темным гранитом почти три четверти цоколей путевых стен, а также уложили на пол более 900 тысяч квадратных метров серого гранита и покрыли облицовочными панелями тысячу квадратных метров путевых стен. Это составляет примерно половину от запланированного объема отделочных работ. Кроме того, уже началось устройство инженерных систем в пассажирской и служебной зонах станции.

Станция «Народное ополчение» – мелкого заложения, глубина составляет 22 метра. У нее будет два подземных вестибюля с выходами на обе стороны улицы Демьяна Бедного и проспекта Маршала Жукова. Для маломобильных пассажиров установят лифты. Данная станция входит в состав первого участка Рублево-Архангельской линии от «Шелепихи» до «Бульвара Генерала Карбышева». Движение поездов здесь должно быть запущено в конце 2026 года.

По утвержденному плану, строящаяся Рублево-Архангельская линия метро будет состоять из 12 станций. Ее длина превысит 27 километров. Запуск линии улучшит транспортное обслуживание около одного миллиона жителей семи центральных, западных и северо-западных районов столицы. Новая ветка свяжет активно развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском с Большой кольцевой линией метро и деловым центром «Москва-Сити».