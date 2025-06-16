На Варшавском шоссе ограничивают движение из-за замены асфальта

Работы ведутся по обеим сторонам оживленной магистрали.

Москва – мегаполис с развитым дорожно-транспортным сообщением и очень интенсивным автомобильным движением. Поэтому заботе о безопасности и контролю за состоянием дорожной сети здесь уделяется повышенное внимание. С наступлением теплого времени года в городе традиционно начинаются работы по обновлению, ремонту и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Этим летом плановая замена асфальтобетонного покрытия проходит на одной из ключевых магистралей, расположенной на юге Москвы, – Варшавском шоссе. Здесь специалистам предстоит снять и уложить заново 745 тысяч квадратных метров асфальта.

План работ предусматривает замену покрытия по обеим сторонам магистрали на всем ее протяжении от Большой Тульской улицы до МКАД, включая дублеры. Работы проходят преимущественно ночью, когда ниже автомобильный трафик. Движение транспорта при этом частично ограничивают, что важно учитывать, планируя поездки.

Предыдущий ремонт на Варшавском шоссе проводился в 2021 году. Гарантийный срок покрытия истек. Из-за интенсивного движения на проезжей части возникли локальные разрушения, образовалась колейность, что повышает аварийность на дорогах и снижает уровень безопасности движения для водителей.

Текущий плановый ремонт будет проходить в несколько этапов. Сначала специалисты проведут фрезерование существующего покрытия, затем отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки. После этого уложат новый асфальт, а на завершающем этапе нанесут дорожную разметку. Для укладки асфальта на улично-дорожной сети в Москве применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, которые производят на заводах, принадлежащих городу.

Ранее сообщалось о решении провести в 2025 году масштабные ремонтные работы на МКАД. Там до наступления заморозков планируется заменить в общей сложности почти миллион квадратных метров асфальтового покрытия на 25 участках трассы. Среди наиболее крупных участков МКАД, где намечен ремонт этим летом, значатся транспортная развязка на Варшавском шоссе, внешнее кольцо с 10-го по 13-й километр и с 92-го по 95-й километр. Работы здесь ведутся, в основном, в ночное время, чтобы создавать как можно меньше неудобств водителям.