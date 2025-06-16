Улицы Москвы украсят граффити победителей конкурса "Стены"

Прием заявок на участие от молодых художников уже начался.

Проект «Молодежь Москвы» объявил старт нового сезона ежегодного конкурса граффити «Стены». Прием заявок на участие продлится до 1 июля, а победителей выберут жители столицы путем голосования на портале «Активный гражданин» с 21 июля по 1 сентября. Лучшие работы украсят городские пространства, где ими смогут любоваться москвичи и туристы.

Как отметила председатель московского Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, город стремится поддерживать молодых художников и дает им площадку для самовыражения, превращая тем самым уличное искусство в часть культурной среды Москвы. Не первый год конкурс «Стены» объединяет талантливых, неравнодушных и креативных молодых людей, и в этом году организаторы с нетерпением ждут новых работ и свежих идей.

Принять участие в конкурсе могут студенты художественных направлений высших и средних специальных учебных заведений города, представители столичного сообщества граффитистов, ученики и специалисты школ граффити, а также все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Подать заявку на участие можно на портале «Молодежь Москвы» до 1 июля.

На первом этапе участникам нужно будет выбрать одну, две или три уличных поверхности из 11, предложенных городом, и подготовить для них эскизы будущих граффити, учитывая размеры и архитектурные особенности каждой площадки. Затем макеты рассмотрит экспертное жюри и отберет лучшие для каждой локации.

На финальном этапе откроется голосование, в ходе которого жители столицы выберут художников, чьи работы украсят городские стены в этом году. Сделать свой выбор москвичи смогут с 21 июля по 1 сентября в проекте «Активный гражданин». Напомним, в прошлом году в голосовании за работы молодых уличных художников приняли участие более 250 тысяч жителей города.

В настоящее время в проекте «Активный гражданин» также проходит голосование за городской мурал – символ молодежи Москвы. Жители столицы выбирают лучшие эскизы, созданные профессиональными художниками по итогам опроса и сбора идей, который проводили с 12 по 18 мая на платформе «Молодежь Москвы». Голосование за лучший вариант граффити – символа московской молодежи продлится до 22 июня.