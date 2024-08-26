Культурный центр САО расширяет возможности: получены новые помещения на улице Правды

Жители смогут найти в новых помещениях культурного центра на улице Правды множество интересных занятий по душе, а учреждение сможет реализовать новые творческие идеи и проекты.



Город Москва уделяет большое внимание развитию культурных и досуговых учреждений в различных районах столицы. Недавно Объединение культурных центров Северного административного округа получило дополнительные помещения, что позволит расширить спектр предоставляемых услуг и привлечь больше жителей.

Ранее культурный центр Ф.А. Искандера, который является частью Объединения, занимал площадь чуть более 350 квадратных метров в здании на улице Правды. Теперь же учреждение получило дополнительные помещения площадью почти 150 квадратных метров, что позволит значительно расширить его деятельность.

В новых просторных помещениях на первом этаже жилого дома планируется проведение разнообразных культурных мероприятий. Здесь будут организовываться выставки картин и фотографий, литературные гостиные, встречи с деятелями искусства, а также тематические мастер-классы. Это позволит привлечь к участию в культурной жизни большее число жителей района, ведь новый центр расположен в густонаселенном районе с удобной транспортной доступностью.

Стоит отметить, что Объединение культурных центров Северного округа включает в себя 27 библиотек и 6 культурных центров, где работают различные досуговые студии и творческие мастерские. Учреждения проводят множество интересных мероприятий – от мастер-классов до музыкальных концертов и кинолекториев. Теперь, с получением дополнительных площадей, культурный центр Ф.А. Искандера сможет значительно расширить свою деятельность и предложить жителям еще больше возможностей для интересного и содержательного досуга.

Особенно примечательно, что в культурном центре Ф.А. Искандера создана уникальная мемориальная комната, посвященная известному писателю. Экспозиция включает подлинные вещи Фазиля Искандера, переданные его вдовой. Дополнительные площади позволят более полно раскрыть этот мемориальный проект и привлечь к нему внимание ценителей творчества писателя.