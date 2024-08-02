Жилье по реновации: 44 новостройки на востоке Москвы введены в эксплуатацию

Столица активно занимается возведением новостроек по программе реновации.

Власти Москвы продолжают активно реализовывать масштабную программу обновления жилого фонда, утвержденную в 2017 году. Согласно этой инициативе, в ближайшие годы планируется расселить и снести около 5,2 тысячи устаревших домов, в которых проживает порядка миллиона горожан. Только за прошлый год в эксплуатацию было введено 59 новых жилых комплексов, предназначенных для переселения участников программы. При этом мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации этого масштабного проекта.

Немало внимания уделяется восточным районам столицы, где с начала программы реновации под заселение было передано уже 44 современных жилых комплекса в 12 районах. Более 20 тысяч жителей этих территорий смогли отпраздновать новоселье, переехав в просторные квартиры с качественной отделкой, соответствующей утвержденным стандартам. Всего же по программе реновации на востоке Москвы новое жилье получат около 210 тысяч человек, проживающих в 1062 домах.

Помимо строительства многоквартирных домов, власти города также занимаются возведением объектов инфраструктуры, необходимых для комфортной жизни новоселов. Так, в одном из новых жилых комплексов на Коровинском шоссе на подземном этаже оборудуют стоянку на 105 машино-мест. На первом этаже разместятся различные коммерческие помещения, где откроются кафе, магазины, пункты выдачи интернет-заказов и другие объекты инфраструктуры. Для маломобильных жителей предусмотрен безбарьерный доступ в здание.

Кроме того, в рамках программы реновации в Москве ведется строительство еще одного жилого дома на Коптевской улице, расположенного в шаговой доступности от станции МЦК "Коптево". Таким образом, власти столицы не только обеспечивают переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, но и создают для них комфортные условия проживания с развитой инфраструктурой.

Реализация программы реновации позволяет не только улучшить жилищные условия москвичей, но и способствует комплексному развитию городских территорий. Возведение современных многоквартирных домов, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры, благоустройство прилегающих пространств – все это направлено на повышение качества жизни жителей столицы.