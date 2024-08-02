Столичные парки готовят насыщенную программу для москвичей на 3 и 4 августа

Московские парки подготовили насыщенную программу на эти выходные, чтобы каждый житель столицы смог найти занятие по душе и провести время с пользой для тела и души.



Предстоящие выходные, 3 и 4 августа, в Москве обещают быть насыщенными и разнообразными. Городские парки подготовили для жителей столицы множество интересных мероприятий на любой вкус. Каждый сможет найти занятие по душе и провести время с пользой.

Любителей восточной культуры ждет тайский фестиваль в саду "Эрмитаж". Здесь можно будет погрузиться в атмосферу Таиланда, познакомиться с национальными традициями и кухней. Для тех, кто стремится к саморазвитию, в этом же парке состоится сеанс арт-терапии с психологом. Участники смогут заняться самопознанием и поработать над личностным ростом.

Ценителей истории приглашают в парк "Фили", где пройдет экскурсия по усадьбе Нарышкиных. Гости узнают много интересных фактов о доме, его обитателях и знаменитых гостях, а также об эпохе, когда это место было дворянским гнездом.

Любители активного отдыха могут присоединиться к занятиям йогой, растяжкой и функциональной тренировкой в Лианозовском парке и на Ходынском поле. Опытные тренеры проведут увлекательные и полезные для здоровья занятия.

Для ценителей искусства и культуры в Перовском парке состоится показ художественного фильма "Завтрак у Тиффани". Зрители смогут расслабиться и насладиться просмотром в уютной атмосфере деревянной сцены.

Молодежь приглашают на летний интенсив AI Creative Group в парке "Ангарские пруды". Здесь пройдут воркшопы для участников от 16 до 20 лет, где они смогут проявить свои творческие способности.

Любители забытых игр найдут себе занятие в музее-заповеднике "Коломенское". Здесь можно будет поучаствовать в исторических играх, от любимых Петром I лапты и бирюлек до городков и вышибал советской эпохи.

Завершить выходные можно будет в уютной атмосфере сада имени Баумана, где состоится вечер фортепианной музыки. Под звуки рояля можно будет провести закат в историческом парке.