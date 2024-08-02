Фестиваль "Усадьбы Москвы" приглашает провести выходные стиле XIX-XX веков

Каждый желающий сможет найти для себя интересные мероприятия и насладиться культурным наследием столицы.



Московский фестиваль "Усадьбы Москвы" предлагает горожанам и гостям столицы уникальную возможность окунуться в атмосферу ушедших эпох и познакомиться с традициями и укладом жизни старой Москвы. В этом сезоне фестиваль объединил рекордное количество площадок – 40 исторических усадеб и музеев-заповедников, где в ближайшие выходные пройдут разнообразные тематические мероприятия.

Так, в субботу, 3 августа, гости смогут отдохнуть на площадке "Городская дача" в музее-заповеднике "Царицыно". Здесь воссоздана атмосфера летнего отдыха XIX-XX веков – посетители смогут примерить костюмы той эпохи, заняться рукоделием, посетить домашний театр и насладиться камерными музыкальными концертами. Для детей подготовлены творческие мастер-классы, познавательные уроки в школе садоводства и интересные экскурсии.

В этот же день и на следующий, 4 августа, в усадьбе Измайлово выступит театральный коллектив с программой "Домашний театр". Зрители окунутся в атмосферу уютных спектаклей конца XIX – начала XX века, а также смогут принять участие в интерактивных представлениях. В "Царицыне" же гостей научат играть в популярные в то время игры на свежем воздухе – петанк, городки, серсо, бадминтон и крокет.

Любителям эпистолярного жанра предлагают 3 августа посетить почтовую станцию "Письма любимым" в усадьбе Васильчиковых, где можно будет написать письмо пером и отправить его с помощью галантного почтальона в историческом костюме.

Ценителей музыки ждут 4 августа в музее-усадьбе "Кусково", где состоится диджей-сет "Бит и скрипка" – дуэт электронной музыки и струнного инструмента. А в Воронцовском парке в выходные вечером можно будет посмотреть мюзикл "Сокровища старинной усадьбы", который перенесет зрителей в мир интриг и страстей XVIII века.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут исторические пикники, тематические лекции, художественные мастер-классы и вечерние концерты. Организаторы постарались воссоздать атмосферу ушедших эпох с помощью современных технологий, чтобы погрузить гостей в уникальную историческую среду.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" продлится до 15 сентября. Все события бесплатные, на некоторые из них требуется предварительная регистрация.