Фитнес-марафон в выходные в Москве: зумба, барре и стретчинг

Насыщенная спортивная и культурная программа позволяет каждому найти занятие по душе и с пользой провести время на свежем воздухе.

Столица продолжает радовать жителей и гостей города разнообразной культурно-развлекательной программой в рамках масштабного фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Более 600 площадок по всему городу предлагают москвичам и туристам множество интересных мероприятий на любой вкус.

Особое внимание организаторы уделили спортивному направлению. Так, в ближайшие выходные, 17 и 18 августа, горожан ждут захватывающие тренировки по популярным фитнес-направлениям: зумбе, барре, стретчингу и фитроку.

Начнется все с зажигательной зумбы. Это динамичные танцы под ритмичную латиноамериканскую музыку, которые позволяют быстро привести тело в отличную форму. Любители этого направления смогут присоединиться к групповым занятиям на крышах районных центров "Янтарь", "Марс", "Эльбрус" и "Орбита" в субботу в 10:30. Кроме того, зумба-тренировки пройдут в Мещерском парке, зоне отдыха "Серебряный бор" и у Большого Городского пруда в Зеленограде в 11:00, а также в зоне отдыха "Тропарево" в 14:00. В воскресенье зумбу можно будет освоить в 11:00 в зонах отдыха "Левобережье" и "Белое озеро".

Следующее направление – барре. Это новый тренд в фитнес-индустрии, который сочетает в себе интенсивные тренировки с элементами классической хореографии, функционально-силового тренинга, пилатеса и йоги. Занятия по барре пройдут в субботу в 11:00 в зоне отдыха "Белое озеро", а в воскресенье в это же время – в зоне отдыха "Тропарево" и парке "Строгино Wake Park".

Не обойдется и без стретчинга – комплекса упражнений на растяжку, которые развивают координацию движений, повышают гибкость тела и улучшают осанку. Тренировки по стретчингу начнутся в субботу в 11:00 в зоне отдыха "Тропарево", а в 14:00 – в парке "Мещерский", у Большого Городского пруда, в комплексе "Строгино Wake Park" и зоне отдыха "Серебряный бор". В воскресенье стретчинг будет доступен в 14:00 в парке "Мещерский" и зоне отдыха "Белое озеро"

Любителей танцевального фитнеса также ждут занятия по фитроку в это воскресенье. Фитрок – это функционально-танцевальная тренировка с барабанными палочками, сочетающая в себе силовые и функциональные упражнения, аэробные и танцевальные элементы. Присоединиться к тренировке можно будет на крышах районных центров "София" и "Эльбрус" в 10:30.

Помимо спортивной программы, гостей фестиваля ждет насыщенная культурно-развлекательная афиша. Так, 16 августа в спорткомплексе "Лужники" состоится показ спектакля "Маленький принц" по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери. Зрители смогут не только насладиться волшебной постановкой, но и поучаствовать в тематическом интерактиве.