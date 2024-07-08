Москвичей приглашают принять участие в наборе мозаичного панно к 85-летию ВДНХ

Сюжет, который лег в основу изображения, жители столицы выбирали при помощи голосования.

На ВДНХ к 85-летию главной выставки страны стартовал набор мозаичного панно. На нем будет изображение ребенка, запускающего в небо воздушного змея. Такой сюжет одобрили большинство москвичей. Люди отдавали свои голоса в столичном проекте «Активный гражданин».

Конкурс по предоставлению эскизов был проведен весной текущего года. Свои варианты предлагали художники-монументалисты в возрасте от 18 до 35 лет. При работе необходимо было учесть, что 2024 объявлен в России Годом семьи. Эскиз должен был отражать тему преемственности поколений.

«Многие исторические объекты ВДНХ украшены мозаикой, и новое панно станет продолжением традиции. В его наборе примут участие не только опытные мастера, но и горожане. Сделать это можно 10, 14 и 18 июля. Приглашаются все желающие присоединиться к творческому процессу», — сообщили в мэрии Москвы.

Перед участием потребуется онлайн-регистрация. Торжественное открытие панно приурочат ко дню рождения ВДНХ. Увидеть его можно будет у строения 230 на Ялтинском участке.

Отметим, что мозаикой украшены многие архитектурные шедевры выставки. Она есть на фасадах павильонов № 1 «Центральный», № 11 «Металлургия» и № 14 «Вычислительная техника и информатика». Ею облицованы фонтаны «Золотой колос» и «Каменный цветок», а также некоторые скульптуры.

Напомним, что на ВДНХ с 27 июля по 4 августа пройдет Международный фестиваль искусств «Вдохновение». Он развернется сразу на 11 площадках комплекса. В течение девяти дней посетителей ждут спектакли, кинопоказы, перформансы и концерты.

Гостей, в частности, приглашают на Главную аллею, площадь у фонтана «Дружба народов», в зеленый театр, павильоны «Космос» и «Рабочий и колхозница». На некоторые мероприятия понадобится регистрация.

85-летие ВДНХ станет одной из центральных тем в обширной программе мероприятий. Фестиваль объединит почти 30 творческих проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Перми и Нижнего Новгорода, а также Бразилии, Ирана, ЮАР и других стран