Насыщенная программа подготовлена для гостей на площадках фестиваля "Усадьбы Москвы"

Дети и взрослые смогут до 15 сентября отдохнуть, поучаствовать в мастер-классах или побывать на концерте.

Фестиваль «Усадьбы Москвы» проходит на 40 столичных площадках. Все мероприятия организуют в период с 15 июня по 15 сентября текущего года. Об этом сообщает мэрия Москвы.

«За месяц в рамках программы состоялось уже около тысячи мероприятий. Их посетили больше 160 тысяч человек. Например, музыкальные выступления собрали 14 тысяч слушателей», — уточнили в ведомстве.

В старинных играх приняли участие больше 64 тысяч человек. Тематические лекции посетили 6,4 тысячи москвичей и гостей столицы. Для детей подготовлены игры, обучающие занятия и зрелищные выступления.

Организаторы запланировали проведение свыше 2,5 тысяч разнообразных событий. Они пройдут в различных местах, в том числе в усадьбах Воронцово, Кузьминки, парке «Останкино», саду имени Баумана и музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно». На некоторых площадках создали тематические зоны в стиле старинной московской дачи, где гостям предлагают примерить костюмы ХIX века и побывать в домашнем театре.

В саду имени Баумана каждый желающий сможет принять участие в познавательных прогулках. Экскурсия под названием «Литературные улицы Басмании» поможет узнать, где жили и работали Александр Пушкин, Федор Достоевский и другие известные писатели.

В Екатерининском парке запланировано проведение диджей-сета «Сквозь время». Гости услышат произведения русских композиторов в цифровом звучании. В городской усадьбе А.К. Разумовского расскажут о бальной моде XVIII века.

Каждые выходные в усадьбе Измайлово профессиональные коллективы помогут гостям погрузиться в атмосферу домашних театров конца XIX — начала XX века. Любой посетитель может поучаствовать в иммерсивных постановках и почувствовать себя настоящим актером.

В музее-заповеднике «Царицыно» в рамках реализации проекта «Городская дача» проведут встречи с историками, архитекторами, писателями, научными деятелями. На лекции по искусству, зодчеству, истории моды приглашают всех желающих.