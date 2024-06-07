Танцы, тренировки и реставрация: чем займутся участники фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в эти выходные

Жителям и гостям столицы предлагают присоединиться к разнообразным мастер-классам, играм на свежем воздухе и тренировкам.

Более 600 площадок фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» ждут горожан и гостей столицы в эти выходные. Для участников подготовлены обучающие занятия по танцам, мастер-классы, выставки работ современных художников, игры под открытым небом, турниры и другие мероприятия.

Какие мероприятия фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдут в эти выходные?

На Чистопрудном бульваре состоится чемпионат Москвы по игре «Камень, ножницы, бумага». Принять участие могут все гости в возрасте от шести лет. На этой же локации будет работать винтажный маркет. Ценители старины получат возможность подобрать для себя изысканные сервизы, эксклюзивные скульптуры, монеты, вещи и открытки.

На Никитском бульваре пройдут уроки рисования для самых маленьких. Гости постарше смогут научиться печатать по трафаретам. Запланированы занятия по росписи по дереву.

В парке «Сокольники» на территории культурно-образовательного пространства состоится бесплатная деловая игра под названием «Отреставрируй Москву».

В рамках фестиваля будут организованы мастер-классы «Твори, создавай». Участникам покажут основы рукоделия, кастомизации, рисования. Волонтеры на разных площадках покажут, как плести игрушки и лежанки для животных, которые ранее были вынуждены жить на улицах города. Все изготовленные вещи передадут в приюты.

Организаторы фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» не оставили без внимания любителей танцев. В парке искусств «Музеон» запланированы уроки парных танцев в стиле сальсы, бачаты и кизомбы.

В парке «Печатники» опытные тренеры научат всех желающих основам растяжки, покажут упражнения и ответят на все вопросы. Танцевальные тренировки по различным направлениям запланированы в воскресенье на 13 локациях, расположенных в городских парках.

В Департаменте спорта города Москвы рассказали, что все фестивальные занятия проводятся бесплатно. Для участия в некоторых мастер-классах требуется предварительная регистрация.