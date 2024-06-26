На столичных набережных продолжаются обучающие занятия по танцам

Посетить мастер-классы могут и опытные танцоры, и новички.

На территории столицы продолжается проведение мероприятий в рамках реализации фестивальной программы «Лето в Москве. Все на улицу!». В предстоящие выходные всех желающих приглашают посетить обучающие занятия по танцам, которые пройдут на набережных.

На Крымской набережной проходят занятия такими танцами, как:

Сальса

Зажигательный танец, которым можно наслаждаться и одному, и с партнером. Направление возникло в 1970-х годах в Нью-Йорке и очень быстро завоевало весь мир. С незначительной поправкой на различные стили сальсы, основные движения состоят из быстрых и медленных шагов под ритмичную музыку.

Бачата

Доминиканский танец, который помогает испытать и передать, благодаря движениям, гамму чувств. Долгое время считалось, что бачата – танец людей, живущих в бедных кварталах. Сейчас же танец настолько популярен, что уже не ассоциируется с доходом, а лишь дарит хорошее настроение и заряжает энергией.

Кизомба

Танец с медленным ритмом. Он зародился в столице Анголы Луанде в начале 80-х годов XX века под влиянием традиционных танцев семба и меренге. В отличие от сембы, музыкальное сопровождение и танцевальные движения кизомбы характеризуются более медленным и, как правило, весьма романтическим ритмом. Популярный парный танец помогает почувствовать партнера и, используя язык тела, передать ему свои эмоции.

29 июня гостей и жителей Москвы приглашают принять участие в танцевальном флешмобе под названием «Курортные танцы». Каждому гостю предложат научиться простым движениям под веселую музыку. Мероприятие проводится на безвозмездной основе. Предварительная регистрация не требуется.

Если же нет желания обучаться танцам, но хочется физической активности на свежем воздухе, то можно посетить «Лужники». 4 июля всех желающих приглашают на тренировку, которая пройдет под бодрую музыку. Инструкторы покажут, как правильно выполнять простые упражнения.

Напомним, что фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» продлится до 8 сентября. Он стал рекордным по продолжительности.