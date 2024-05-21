Гостей и жителей Москвы приглашают на экскурсию на ретротрамвае

Маршрут следования и интерьер трамвая подготовлен историками. Участникам предстоит окунуться в невероятную атмосферу прошлого.

Пассажиры ретротрамвая получат возможность своими глазами увидеть столичные достопримечательности с необычного ракурса. Во время поездки будут раскрыты некоторые секреты Москвы.

«Сегодня столичный трамвай — это один из самых современных и эффективных видов наземного транспорта, который мы развиваем по поручению Сергея Собянина. Также мы продолжаем проводить экскурсии на ретротрамвае “Татра Т2”. В рамках познавательной поездки пассажирам расскажут много интересного о прошлом столицы и о любимом транспорте горожан», — сообщили в мэрии Москвы.

Маршрут подготовлен специалистами в рамках реализации проекта «Экскурсии в метро». Участникам расскажут о появлении и развитии нескольких районов города, Спасо-Андрониковом и Новоспасском монастырях, а также о Крутицком подворье, транспортных кольцах Москвы.

Напомним, что чехословацкий вагон «Татра-Т2» был выпущен в 1960 году. Он поступил на баланс депо и курсировал по разным маршрутам 20 лет. После того, как появились модернизированные вагоны, чехословацкий начали использовать в депо в качестве склада. В 1999 году в честь 100-летнего юбилея московского трамвая вагон был восстановлен. В настоящее время его используют для проведения экскурсий или в виде украшения на парадах трамваев.

Сейчас столичные трамваи стали быстрее и комфортнее, чем предшественники из прошлого века.

«Все больше москвичей каждый день выбирают трамваи для своих поездок, потому что удобство и скорость этого транспорта постоянно повышаются. Мы обновляем подвижной состав и инфраструктуру городского транспорта по задаче Сергея Собянина», — рассказали в мэрии Москвы.

Столичный проект «Экскурсии в метро» обновлен в 2023 году. В рамках его реализации проводятся специализированные туры по станциям Московского метрополитена, ночные выезды, а также прогулки на ретротрамваях. Во время путешествия гиды рассказывают об истории столицы и других важных событиях и темах.