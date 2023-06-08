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Четверг 8 июня

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Бесплатная городская WiFi-сеть появилась еще в 16 спортивных учреждениях

Бесплатная городская WiFi-сеть появилась еще в 16 спортивных учреждениях
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Скорость городской WiFi-сети в учреждениях спорта составляет не менее 10 мегабит в секунду.

Единое городское Wi-Fi-пространство для Москвы становится реальностью, ведь житель современного мегаполиса должен иметь возможность воспользоваться бесплатным интернетом везде – и в метро, и в библиотеке, и в парке, и в поликлинике. Благодаря беспроводному интернету горожане могут учиться, работать или просто отдыхать, обмениваясь данными с близкими. На сайте mos.ru есть интерактивная карта, на которой можно посмотреть, где находится ближайшая точка доступа.

Недавно бесплатная городская WiFi-сеть появилась еще в 16 столичных спортивных учреждениях. Для этого было установлено свыше 160 точек доступа. Так, беспроводная сеть появилась в Московском центре боевых искусств, на стадионе "Янтарь", в аквастудии "На Береговой", а также в бассейне "Южный" Московской спортивной школы олимпийского резерва "Юг".

Порядка 100 точек доступа к бесплатной WiFi-сети установили в районных спортивных комплексах:

  • "Луч";
  • "Яуза";
  • "Речной";
  • "Красный маяк";
  • "Полярная звезда";
  • "Марьина Роща";
  • "Парус";
  • "Лианозово";
  • "Академический";
  • "Восточный";
  • "Медведково Арена";

а также в физкультурно-оздоровительном комплексе "Ясногорский".

"Скорость городского вайфая в учреждениях спорта составляет не менее 10 мегабит в секунду, этого достаточно для загрузки привычных интернет-сервисов", – рассказал руководитель проекта "Городской Wi-Fi" департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов.

По его словам, москвичи могут пользоваться специальными приложениями для тренировок, просматривать видео с техникой выполнения упражнений и, конечно же, всегда оставаться на связи с близкими.

Для подключения к бесплатному интернету, необходимо:

  • выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free;
  • пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по СМС;
  • нажать кнопку "Войти в интернет".

Для подключения к бесплатной городской WiFi-сети в другом месте, повторная авторизация не требуется. Но она понадобится спустя три месяца. Того требует российское законодательство.

Развитие бесплатной городской WiFi-сети в учреждениях спорта в будущем продолжится.

8 июня 2023, 21:43
Фото: Ю. Иванко / www.mos.ru
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