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Вторник 26 декабря

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Пешеходный переход под Дмитровским шоссе и путями МЦД-1 готов на 70%

Пешеходный переход под Дмитровским шоссе и путями МЦД-1 готов на 70%
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Ход работ проверили специалисты Мосгосстройнадзора.

В Тимирязевском районе рядом с домом №29 по Дмитровскому шоссе строится подземный переход между Дмитровским шоссе и путями первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Инженерное сооружение сделает переход местных жителей на этом участке безопаснее.

Ход работ контролирует Мосгосстройнадзор. В рамках выездной проверки специалисты ведомства проверили текущее состояние подземного перехода.

По словам главы Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, переход необходим в связи с интенсивным движением по железной дороге после запуска МЦД-1. Длина инженерного сооружения составляет 84 метра.

"На сегодняшний день строительная готовность перехода составляет 70 процентов", – уточнил руководитель ведомства.

Строители завершили устройство монолитных конструкций двух лестниц, продолжается проходка по третьей. Работа ведется закрытым способом, поэтому на график движения поездов первого диаметра строительство не влияет

Подземный переход оснастят тремя лифтами. Там обустроят служебные и технические помещения. Наружные парапеты и стены облицуют полированной гранитной плиткой, а потолки покроют акриловой краской. После завершения строительства на прилегающей к объекту территории высадят деревья и кустарники.

По поручению мэра столицы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет объектам улично-дорожной сети особое внимание. По словам главы ведомства, специалисты провели уже 13 проверок хода строительства подземного перехода.

Эксперты организовали семь лабораторных испытаний. Помимо прочего, оценивалась толщина защитного слоя арматурного каркаса. Также исследованы параметры сборных конструкций.

Напомним, что в Москве продолжают благоустраивать территории около крупных транспортно-пересадочных узлов, городских вокзалов, станций метро и платформ МЦД. В декабре привели в порядок участки возле вокзала Лианозово, открытого осенью текущего года.

Специалисты комплекса городского хозяйства организовали более 70 парковочных мест. Обновлено свыше 56 тысяч квадратных метров покрытия на тротуаре и проезжей части, расширена пешеходная зона.

26 декабря 2023, 17:58
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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