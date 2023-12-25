В Новой Москве построят крупнейший в стране крытый аквакурорт и термально-оздоровительный комплекс

Волочкова поразила новым образом Тесты Орбакайте показала сына Игры Сонник

Топ новостей недели

Умер "Пухляш" из клипа группы Little BigУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big Регламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого каналаРегламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала "Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*

Лента новостей

Вторник 26 декабря

13:11Стало известно об экстренной госпитализации Шуры: что произошло 12:49Звезда "Мухтара" Оксана Сташенко дала нетривиальный совет всем худеющим 12:34Вышла на сцену с ножами в руках: Волочкова ошарашила публику опасной выходкой 11:51Затравленная после скандальной вечеринки Лолита покаялась перед россиянами 11:23Игорь Николаев появился в компании победительницы шоу "Голос" Александры Воробьевой 10:39Ксения Бородина использовала роль "жертвы" для построения карьеры на "Доме-2" 08:33Три действенных способа восстановить кожу после новогодних праздников 08:03Для врачей скорой утвердили новые правила помощи пациентам 07:47Названо самое опасное угощение на новогоднем столе 07:14Топ-5 лучших российских сериалов 2023 года 06:03Я путала все: Лада Дэнс продолжает восстанавливаться после страшного ДТП 05:11С хлеба на воду: сын стилиста Зверева раскрыл размер зарплаты 02:39Топ-5 способов надолго сохранить хорошую память 02:07Бодро встретить Новый год: как не сломать график сна в праздники 21:37Как отпустить прошлое? Звезда фильма "Елки-10" дала ценный совет 17:56Григорий Лепс заявил о своем отношении к творческим наклонностям сына 16:39"Это все показуха": россияне отреагировали на нежное послание Галкина* Пугачевой в важный день 16:06Топ зимних развлечений на открытом воздухе: подборка лучших катков Москвы 15:10Ольга Орлова назвала ошибкой свое участие в нашумевшей вечеринке Насти Ивлеевой 12:47Бузова рассказала, какие угощения обязательно будут на ее новогоднем столе 11:04Мама Бонд рассказала об особенностях воспитания шестерых детей 09:53Певица Катя Лель рассказала о своем райдере и повышенном гонораре 07:55Москвичам рассказали о погодных сюрпризах в новогоднюю ночь 07:30Неблагодарная: Резник поставил Лайму Вайкуле на место 06:30Названа причина скоропостижной смерти актера из сериала "Глухарь" 05:46Названа безопасная альтернатива игристым винам на новогоднем столе 04:45Он увеличился в пять раз: Катя Лель не смогла сдержать восторга 04:05Если надо быстро похудеть: три приправы для потери веса 03:33Мечтала лечь под нож хирурга: 43-летняя Наталья Бочкарева раскрыла секрет красоты 02:52Три полезных свойства свежего свекольного сока 02:21Раскрыт простой секрет профилактики инфарктов и инсультов 20:40Гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака 18:53Николай Басков был вынужден закрыть свою киностудию в Москве 17:40Филипп Киркоров назвал Романа Костомарова настоящим героем 16:55Настя Ивлеева извинилась за нашумевшую вечеринку в центре Москвы 15:51Чехова рассказала, что ее карьере в кино помешали Брежнева и Ходченкова 06:10Лазарев похвастался шикарной новогодней елкой вместе с детьми 02:15Анна Семенович потрясла наливной грудью на видео 21:58Игорь Крутой отметил свою причастность к сериалу "Слово пацана" 21:33Что надеть на корпоратив: пять идей для вечеринки с коллегами 20:20Стриженова символично оставляет сцену: Ну вот и все 18:08Орбакайте исполняет наказ матери: вот почему она такая 16:30Восьмилетняя дочь Николаева поразила мать своим пением: Волшебно 13:19Раскрывшая любовь Муцениеце и солист "Иванушек" поцеловались на камеру 10:07Новогодние и рождественские фильмы для всей семьи: что посмотреть на выходных 18:01Как у принца: раскрыта стоимость роскошного гроба Дмитрия "Пухляша" Красилова 17:45Жених уехал: Волочкова сделала заявление о сорвавшейся свадьбе 17:02Регламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала 16:05Прилучный честно рассказал о допущенной с женой ошибке 14:26Певица Слава высмеяла устроивших разврат на вечеринке Ивлеевой звезд
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Новой Москве построят крупнейший в стране крытый аквакурорт и термально-оздоровительный комплекс

101

Объекты станут частью развлекательного кластера, который формируется в поселении Сосенском.

Семимильными шагами развивается Новая Москва. На присоединенных территориях столицы вырастают масштабные жилые комплексы, строятся объекты социальной инфраструктуры, спортивные площадки и развлекательные центры. Так, в поселении Сосенском появится крупнейший в стране крытый аквакурорт и термально-оздоровительный комплекс.

Они станут частью событийно-развлекательного кластера, который формируется около станции метро "Прокшино". Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что возведением объектов займется инвестор.

Концепция и архитектурно-градостроительное решение уже утверждены, уточнил чиновник. По его словам, в составе комплекса также построят четырехзвездочную гостиницу на 250 номеров. Сам же аквакурорт займет площадь 25,5 тысячи квадратных метров.

"Здесь разместят несколько крытых бассейнов и один круглогодичный открытый с аттракционами. Кроме того, планируется обустроить искусственную гору высотой 2,5 метра с маршрутами движения против течения воды для каньонинга", – рассказал Андрей Бочкарев.

Вокруг аквакурорта обустроят большой парк с променадом, а также пешеходными и велосипедными дорожками, по котором можно будет пройти от станции метро "Прокшино", рядом с которым и формируется масштабный событийно-развлекательный кластер.

Кроме того, на участке площадью 122,5 гектара расположатся 13 спортивных, развлекательных, культурных и образовательных объектов общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. А термально-оздоровительный комплекс возведут в составе жилого комплекса.

«В основе его архитектурного образа лежат водные мотивы. Они проявляются и в изогнутой форме самого здания, и в оформлении входной группы, которая будет напоминать набегающую волну", – отметил Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в двухэтажном здании площадью порядка четырех тысяч квадратных метров оборудуют флоатинг-бассейн площадью 180 квадратных метров. Возле входа разместят террасу-кафе с навесом. Фасад выполнят в древесном цвете, во всю высоту сделают панорамное остекление.

25 декабря 2023, 12:27
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

В Москве проходит акция "Добрая елка"

В Москве проходит акция "Добрая елка"
Елки с детскими желаниями установлены на семи бесплатных катках "Московских сезонов" и на других популярных площадках города. В российской проходит акция "Добрая елка", в рамках которой любой желающий может перевоплотиться в Деда Мороза и исполнить мечты детей, которые остались без попечения родителей, имеют ограничения по здоровью или воспитываются в малообеспеченных семьях.

Москвичей приглашают совершить гастрономические "Путешествие в Рождество"

Москвичей приглашают совершить гастрономические "Путешествие в Рождество"
На площадках фестиваля пройдут кулинарные мастер-классы. Традиционны фестиваль "Путешествие в Рождество" радует жителей и гостей российской столицы уже десятый год.

В столице обновили фасады четырех вокзалов МЦД

В столице обновили фасады четырех вокзалов МЦД
Работы прошли на станциях Зеленоград – Крюково и Лихоборы МЦД-3, а также Аминьевская и Минская МЦД-4. Развитие транспортной системы является одной из важнейших направлений деятельности столичных властей.

В Покровском-Стрешневе возведут школу с открытой площадкой на крыше

В Покровском-Стрешневе возведут школу с открытой площадкой на крыше
Образовательное учреждение рассчитано на 815 мест. В районе Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа (СЗАО) построят новый корпус Курчатовской школы.

В парке имени 40-летия ВЛКСМ обустроили четыре площадки для детей

В парке имени 40-летия ВЛКСМ обустроили четыре площадки для детей
Игровые зоны созданы из современных и экологичных материалов. В парке имени 40-летия ВЛКСМ прошло комплексное благоустройство.

Выбор читателей

24/12ВскНиколай Басков был вынужден закрыть свою киностудию в Москве 24/12ВскНастя Ивлеева извинилась за нашумевшую вечеринку в центре Москвы 24/12ВскФилипп Киркоров назвал Романа Костомарова настоящим героем 25/12ПндБузова рассказала, какие угощения обязательно будут на ее новогоднем столе 25/12ПндПевица Катя Лель рассказала о своем райдере и повышенном гонораре 25/12ПндОльга Орлова назвала ошибкой свое участие в нашумевшей вечеринке Насти Ивлеевой