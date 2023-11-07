Москвичей пригласили посетить ярмарку локальных производителей на Тверской площади

Каким растет сын Жанны Фриске Тесты Тяжелая жизнь бывшей жены Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Четверг 23 ноября

16:59Москва продолжит поддержку бизнеса и реального сектора экономики 16:41Сбежал от жены в Эстонию, а вернулся с новой любовью: личная жизнь актера Кяро 14:00Родился не в РФ, потерял отца, попал в Голливуд: судьба красавца-актера Васильева 11:39Измена жены с другом и уход из сериала: как живет звезда "Реальных пацанов" Богданов 07:42Сухость ног может говорить о недостатке этого важного элемента 07:17Спасет от простуды: назван сезонный фрукт с защитными свойствами 06:21Без рук ужасно: Костомарову пришлось привязывать ракетку к протезу 05:16ТОП-5 болезней любителей злоупотреблять алкогольными напитками 04:35Дырка от бублика: Евгений Осин оставил внебрачную дочь без наследства 03:19Уходят лучшие: умер актер Александр Крыжановский 02:22Эта ошибка матерей приводит к детской аллергии 01:10Сплю по пять часов: Мария Погребняк рассказала о жизни после развода 00:31Эти пять листовых овощей необходимо включать в рацион для здоровья 00:05Обнаружено новое полезное свойство кофейной гущи 16:20100-летнему юбилею "Мосфильма" посвящается: Новогодние представления на киностудии "Мосфильм" сезон 2023-2024 15:47От афрокос до седых кудрей: самые эффектные прически Филиппа Киркорова 14:04Слухи об алкоголизме и одиночество: куда пропала забытая звезда 90-х Отиева 12:19Дважды едва не погиб, был лысым, весил 92 кило: неизвестная жизнь певца SHAMAN 08:30Назван способ снижения давления без лекарств 07:39Составляйте рацион правильно: ТОП полезных для сердца продуктов 07:18Это беда: названа главная опасность постоянного использования гель-лака 06:35Грозят ли росиянам новые ковидные ограничения: врач дал четкий ответ 06:00"Я потерялся": Денис Клявер решился на признание 04:58Трагически погибла актриса Полина Меньших 04:17Их любят делать эскортницы: врач назвал самые популярные пластические операции 03:16Осуждение сменяется смирением: Ксения Бородина "прошлась" по россиянам 02:09Убийственная красота: не делайте эти косметологические процедуры в домашних условиях 00:15Два этих фактора увеличивают риск гипертонического удара 17:01Трижды разведенная Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем 15:31Накопил на роскошное жилье: Рудковская раскрыла заработки 10-летнего сына 14:08Похорошела и помолодела: 58-летняя Лютаева предстала в новом образе 12:31Внешность и талант унаследовал от мамы: каким растет 10-летний сын Фриске 11:30Пережившая два развода Бородина дала бесценный совет женщинам 10:34Резко исхудавшая Волочкова обратилась к народу с заявлением: Одержима 08:06Ест на помойке: бывшая жена Михаила Ефремова живет с бомжами 07:32Поднимут не всем: ожидается увеличение пенсий уже в декабре 06:32Летальный исход: врач рассказал о последствиях самостоятельного лечения антибиотиками 06:09Мощная магнитная буря вновь обрушится на Землю 05:18Новый штраф для автовладельцев начнет действовать с 1 декабря 04:39"Это произошло случайно": бывший муж Гагариной высказался о разрыве со звездой 03:26Слепота, глухота и пневмония: последствия кори угрожают жизни людей 02:26Отвратительно и низко: Поплавская высказалась о детских проблемах 01:23ТОП-5 действенных способов для борьбы с осенней хандрой 00:38Помогут сохранить здоровье глаз пять этих элементов в рационе 20:54В чем уникальность народного артиста Митты – подробности озвучил коллега 18:19Режиссер анимации Лакисов рассказал об изнанке профессии 16:42Разгневанная Гузеева выдала неприятную правду в эфире Первого канала 15:46Прячут с самого рождения: Малахов вывел в свет тайного 6-летнего сына 13:59Как 70-летней Понаровской удается оставаться стройной: певица раскрыла хитрость 12:58Волосы торчком: сбежавшая на Кипр Пугачева попала на камеру без парика
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Москвичей пригласили посетить ярмарку локальных производителей на Тверской площади

Москвичей пригласили посетить ярмарку локальных производителей на Тверской площади
63

Там можно купить уникальные вещи и принять участие в творческих мастер-классах.

На Тверской площади в центре Москвы ежедневно работает ярмарка локальных производителей "Тверская-маркет". Посетить ее можно до 14 декабря с 11:00 до 21:00.

Павильоны расположены у памятника Юрия Долгорукому. В ярмарке участвуют представители 100 брендов из столицы и других регионов, включая проект "Сделано в Москве".

Ярмарка является продолжением III Московской недели интерьера и дизайна. Посетители могут приобрести украшения ручной работы, товары для дома, одежду, натуральную косметику. Ассортимент обновляется раз в несколько дней.

К примеру, на ярмарке можно приобрести конструктор-головоломку из натурального дерева. Он развивает логику, мелкую моторику и воображение. Конструктор состоит из 50 деталей и имеет неограниченное число самостоятельных вариантов сборки.

Для любителей здорового образа жизни продаются полезные сладости. Питательные батончики без сахара и глютена изготовлены из натуральных продуктов – какао, орехов и ягод.

Также гости могут попробовать натуральный мед, приобрести трутневое молочко и прополис. Мед содержит природные витамины. Его производят с использованием натуральных трав.

На ярмарке представлена продукция участников проекта "Сделано в Москве". Это одежда, игрушки, украшения и многое другое. Часть товаров доступна на медиаресурсе "Сделано в Москве".

Каждую пятницу и субботу с 18 ноября по 9 декабря на ярмарке будут выступать артисты Москонцерта. Все желающие могут покататься на карусели. Работает гастрономическая зона с угощениями разных кухонь и горячими напитками.

Ежедневно с 11:00 до 21:00 в павильоне №10 проходят бесплатные мастер-классы. Посетители могут научиться шитью, рисованию, актерскому мастерству и росписи гипсовых фигур.

Для детей подготовили занятия по созданию объемных аппликаций, технике оригами, изготовлению ловца снов и тряпичных кукол. Посетители постарше могут посетить классы по 3D-моделированию, резьбе по дереву.

Напомним, что до 12 апреля на ВДНХ проходит масштабная выставка-форум "Россия". Столица представила инновационные проекты для регионов и делится опытом в разных сферах.

7 ноября 2023, 17:45
Фото: Е. Самарин, Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

В южном вестибюле станции МЦД-1 Лианозово начались отделочные работы

В южном вестибюле станции МЦД-1 Лианозово начались отделочные работы
Местные жители смогут пользоваться удобным переходом через железнодорожные пути. Станция Лианозово первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) является важным транспортным узлом для жителей районов Лианозово и Дмитровский.

В вагонах метро перевели кондиционеры на зимний режим

В вагонах метро перевели кондиционеры на зимний режим
Также в подземку вернули шесть тысяч вторых вестибюльных дверей. Московский транспорт продолжает готовиться к зиме.

Благоустройство территории у метро "Физтех" завершится в 2024 году

Благоустройство территории у метро "Физтех" завершится в 2024 году
Работы выполнены на 60%. В начале сентября открылся участок Люблинско-Дмитровской линии со станциями "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".

В парках Москвы открылись фотовыставки о питомцах и чудесных растениях

В парках Москвы открылись фотовыставки о питомцах и чудесных растениях
Посещение фотовыставок бесплатное. Культурные мероприятия в столичных парках не прекращаются даже с наступлением холодов.

В районах Нагорный и Левобережный откроются центры долголетия

В районах Нагорный и Левобережный откроются центры долголетия
Клубные пространства появятся на Ялтинской и Фестивальной улицах. В Москве продолжают открываться центры долголетия.

Выбор читателей

22/11СрдТрагически погибла актриса Полина Меньших 22/11СрдСлухи об алкоголизме и одиночество: куда пропала забытая звезда 90-х Отиева 22/11СрдДважды едва не погиб, был лысым, весил 92 кило: неизвестная жизнь певца SHAMAN 22/11Срд"Я потерялся": Денис Клявер решился на признание 22/11СрдЭто беда: названа главная опасность постоянного использования гель-лака 23/11ЧтвУходят лучшие: умер актер Александр Крыжановский