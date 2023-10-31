Собянин: На форуме "Россия" Москва покажет инновационные проекты для регионов

Международная выставка-форум откроется 4 ноября на ВДНХ.



В рамках выставки-форума продемонстрируют достижения России в науке, промышленности, строительстве, транспорте, культуре и других сферах. Москва представит свою интерактивную экспозицию в павильоне №75, рассказал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

Посетители узнают об изменениях в столице за последние годы. Организаторы подготовили цифровое историческое шоу о превращении Москвы в мегаполис.

"Для регионов презентуем инновационные проекты, поделимся опытом. Например, как построить 109 новых станций метро за десять лет или создать популярный сервис для путешественников", – отметил мэр.

Участие в форуме примут 89 российских регионов, 20 крупных корпораций, федеральные ведомства и общественные организации. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

В рамках мероприятия пройдут деловые недели, дни регионов, фестивали кулинарных традиций, ярмарка и другие события.

Для проведения форума задействуют 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тысяч квадратных метров. Для удобства гостей на выставке ввели специальный бесплатный транспорт и установили 30 новых остановочных павильонов.