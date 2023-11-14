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Четверг 30 ноября

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Дом культуры "Ватутинки" откроют в 2024 году

Дом культуры "Ватутинки" откроют в 2024 году
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В ходе реконструкции зданию давили четвертый этаж.

Семимильными шагами развивается Новая Москва. На присоединенных территориях активно строится жилая недвижимость, а также вся необходимая для горожан инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники, больницы, спортивные комплексы и, конечно, дома культуры.

К примеру, в поселении Десеновское на улице Дмитрия Рябинкина в следующем году откроется знаменитый дом культуры "Ватутинки". Сейчас здание находится в процессе реконструкции. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, здание находится в высокой степени готовности, поэтому культурный центр распахнет свои двери перед посетителями уже в 2024 году. Кстати, здание станет просторнее и выше. В ходе работ на него надстроили четвертый этаж.

"Это один из старейших домов культуры в новых округах, с богатой историей и традициями. Однако за годы своего существования здание морально устарело и перестало соответствовать нынешним стандартам, поэтому мы проводим его реконструкцию и модернизацию", – отметил заммэра.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что площадь дома культуры после реконструкции составит превысит три тысячи квадратных метров.

По его словам, в здании обустроят универсальный концертный зал на 300 мест. Он будет оснащен профессиональным акустическим, световым и и видеопроекционным оборудованием. Также в доме культуры появятся гримерные и костюмерные.

Местные жители смогут посещать библиотеку, студии живописи и графики, любительского творчества, декоративно-прикладного искусства, спортивный и два танцевальных зала, аудитории для кружкой и буфет.

Также проект обновления ДК "Ватутинки" предполагает благоустройство территории. В частности, специалисты займутся озеленением и установкой малых архитектурных форм.

Важно отметить, что недавно в Новой Москве открылся еще один дом культуры – "Киевский", – который располагается в одноименном поселке. На этапе строительства находятся еще несколько КДЦ в разных поселениях ТиНАО, а также школа искусств в городе Московский.

14 ноября 2023, 14:38
Фото: проектное решение / mos.ru
stroi.mos.ru✓ Надежный источник

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