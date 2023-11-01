В Москве составили новый рейтинг детских поликлиник

Результаты опубликованы на сайте городского Департамента здравоохранения.



В столице представили обновленный рейтинг детских поликлиник. Он составлен на основе опросов родителей маленьких пациентов. Взрослые оценивали соответствие работы медучреждений московскому стандарту, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что недавно в столице завершился первый этап модернизации поликлиник. Новый стандарт предусматривает комфортные условия и доброжелательную атмосферу, ответственное отношение персонала к пациентам и доверие между медиками и посетителями.

"Эффективность этой работы определяется оценкой медучреждения со стороны пациентов, которым предлагается поделиться впечатлениями о своих визитах в поликлинику, ответив на вопросы анкеты", – сказала Ракова.

Заммэра отметила, что рейтинг детских поликлиник публикуется второй раз. Она выразила надежду, что исследование позволит повысить качество медицинской помощи.

В составлении рейтинга детских медучреждений участвовало свыше 15 тысяч москвичей. В анкетах, которые они заполняли, содержались вопросы о качестве работы поликлиники в соответствии с новым московским стандартом. Среди критериев – доверие, профессионализм, доброжелательность, ориентированность на пациента, уважение к посетителям и командная работа персонала.

Также исследование проводится среди посетителей взрослых поликлиник. Рейтинг опубликовали в августе 2023 года. Лучшим медучреждением пациенты признали филиал №1 поликлиники №220.

Напомним, что в рамках первого этапа модернизации поликлиник работы прошли в 200 зданиях. Специалисты обновили фасады и помещения, поменяли инженерные коммуникации и лифты. Кабинеты оснастили современным медицинским оборудованием. Пациенты ожидают приема врача в комфортных условиях с мягкими диванами и кулерами с водой.

В ходе второго этапа капитальный ремонт пройдет в 140 зданиях. В обновленных поликлиниках предусмотрена удобная навигация. Кабинеты наиболее посещаемых врачей расположены на первом этаже. Прилегающую к зданиям территорию благоустраивают – разбивают газоны, высаживают кустарники и деревья.