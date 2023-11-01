На Варшавском шоссе капитально отремонтируют эстакаду

Феномен певца SHAMAN подняли на смех Тесты Пугачевой предрекли развод с мужем-иноагентом Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Пятница 17 ноября

13:27Маликов обнародовал секрет своей семейной идиллии: Плохая память 12:02Повзрослевшая дочь Началовой тихо уехала из России: известна причина 10:28Михалков раскрыл свое истинное отношение к певцу SHAMAN: вот что он сказал 08:09Сухость и раннее старение: врач разочаровала любителей хозяйственного мыла 07:11Названо главное условие для снижения ключевой ставки 06:16Непонятный страх: Боярский рассказал о причинах избавления от бизнеса 04:09Три неожиданные причины появления неприятного запаха изо рта 03:04Как отдыхаем в январе: россиянам рассказали о каникулах 02:12Позировала и обнималась: Петров впервые вывел жену на публику 01:10ТОП-5 способов экономии перед Новым годом 00:35МРОТ подрастет: сколько будем получать в 2024 году 19:46Солистка группы "Фабрика" о родине: Если не будешь работать – не проживешь 18:02Смущает вид: певица МакSим вызвала подозрения о беременности 16:45Лолита на всю страну рассказала о своей беде: Есть заболевание 15:18Красавец-актер Трубинер раскрыл секрет своей хорошей формы 14:17Сына бросил с экс-женой, а дочь не принял: запутанная личная жизнь Малинина 13:31SKYWELL HT-i: такой же, только гибрид 12:58Почему звезда "Ищейки" Банщикова боится показывать публике мужа 11:49Вынужденная мера: Муцениеце объявила об отъезде в Латвию 11:04Что заставило Леонтьева вернуться в Москву: неочевидная причина 10:19Нежно держались за руки: Пугачеву и Галкина* тайно сняли на прогулке 10:04Синдром хронической усталости: опасные признаки и методы борьбы от врача 09:02Тошнота, головная боль и слабость: магнитная буря вновь ухудшит самочувствие 08:12Ум на свободе: Аяз Шабутдинов послал весточку из СИЗО 07:06Принято решение: песни "Ласкового мая" вновь делят в суде 06:02Лишают телефонов: школьников хотят оставить без связи 04:52Платить за услуги ЖКУ станет выгоднее: какое изменение ждет россиян? 02:36Названо условие для снижения цен на автомобильные запчасти 01:47Скорая приезжала трижды: вскрылись новые подробности гибели экс-музыканта "Би-2" 00:57Авто, бизнес и долги: на что россияне готовы потратить миллион 00:28ТОП-5 специй для поднятия иммунитета осенью 19:25Слова из песни SHAMAN высекли на огромном памятнике: смотрим реакцию артиста 17:24Известная актриса пришла в ужас от вида Бони после пластики 16:51Поэтому и женился: Чадов откровенно о любви без пафоса 16:17Не узнать: как теперь выглядит воспитывающая детей от Иглесиаса Курникова 14:52Оставившая детей Бородина объяснила свое решение уехать из России 13:27Ничего не знает про отца: что известно о внебрачном сыне Лепса 12:24Отказавшаяся выступать в России Орбакайте нашла новый способ заработка 11:46Лоб покрылся пятнами: Орлова удивила публику внешним видом без макияжа 10:40Старая и замызганная: как выглядит квартира Билана с видом на Красную площадь 09:24Мошенники активизировались перед праздниками: как не дать себя обмануть 08:40Предал мать ради лучшей жизни: пожилую россиянку обманули и бросили в чужой стране 07:05Раскрыт секрет правильного питания для пожилых людей 06:18Объявлен в розыск: что случилось с уехавшим из России Никитой Пресняковым 05:15Сооснователь "Алисы" ушел из жизни: что случилось с 63-летним мужчиной? 04:28Отказался от завтрака? Готовься к серьезным проблемам 02:28В 2024 сразу двум категориям пенсионеров увеличат выплаты 02:01Уйдет с молотка: личную вещь Жириновского решено продать 01:14До свидания: Александр Шоуа разъехался с недавно родившей женой 00:15Мажет голову какашками: Дана Борисова вновь влипла в неприятную историю
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На Варшавском шоссе капитально отремонтируют эстакаду

На Варшавском шоссе капитально отремонтируют эстакаду
4

Движение не будут останавливать полностью.

Специалисты комплекса городского хозяйста Москвы начали капитальный ремонт эстакады на Варшавском шоссе в районе Северное Бутово. Полосы движения эстакады будут перекрывать поэтапно, поэтому движение по объекту продолжится.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что работы завершатся до конца декабря 2023 года.

Планируется заменить гидроизоляцию, деформационные швы и защитный слой бетона дорожного полотна. В порядок приведут железобетонные поверхности ограждений и пролетных строений, системы водоотведения. На финальном этапе работ проезжую часть покроют прочным асфальтобетонным покрытием.

Бирюков отметил, что содержание мостовых сооружений в надлежащем состоянии находится на особом контроле. Специалисты регулярно обследуют объекты и принимают решение о текущем или капитальном ремонте.

Ремонт необходим для продления срока эксплуатации и создания комфортных условий для передвижения. За последние 12 лет работы проведены на всех столичных мостовых сооружениях.

В сентябре стартовал капитальный ремонт Лихачевского моста в Головинском районе. Работы завершатся в конце 2023 года. Специалисты комплекса горхозяйства заменят мостовое полотно, обновят деформационные швы и гидроизоляцию, восстановят опоры пролетного строения. На финальном этапе на проезжую часть нанесут новую разметку.

В октябре дорожное покрытие обновили на проспекте Вернадского. Отремонтировано около 300 тысяч квадратных метров асфальта. Ремонт был необходим из-за образования колейности на участке, которая появляется после резких перепадов температур. Кроме того, заканчивался гарантийный срок дорожного полотна.

В 2023 году в Москве планируется заменить более 23 миллионов квадратных метров асфальта. Ремонт пройдет на крупных магистраля, во внутриквартальных и дворовых проездах.

Напомним, что в этом году на 20 участках Московской кольцевой автодороги (МКАД) поменяли около миллиона квадратных метров асфальта. Выполнено 60% запланированного объема работ.

1 ноября 2023, 11:32
Фото: Е. Самарин, Пресс-служба мэра и правительства Москвы/mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

По итогом голосований в "Активном гражданине" благоустроено 300 гектаров дворовых территорий

По итогом голосований в "Активном гражданине" благоустроено 300 гектаров дворовых территорий
Работы прошли в 125 районах столицы. В этом году по итогам голосования на портале "Активный гражданин" благоустроено более 300 гектаров дворовых территорий.

На улице Медиков в 2024 году откроют пешеходный переход

На улице Медиков в 2024 году откроют пешеходный переход
Объект готов на 60%. В декабре 2024 года откроется пешеходный переход под путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) на улице Медиков в районе Царицыно.

Москва получит в ноябре еще 60 электробусов

Москва получит в ноябре еще 60 электробусов
Они выйдут на маршруты после необходимой подготовки. Москва продолжает пополнять парк экологически чистого общественного транспорта.

В кварталах реновации за три года построят 40 социальных объектов

В кварталах реновации за три года построят 40 социальных объектов
В адресной инвестиционной программе Москвы зарезервированы средства на строительство объектов. До конца 2026 года на территориях кварталов реновации возведут 40 социальных объектов.

"Коломенское" и ВДНХ приглашают москвичей на выставки

"Коломенское" и ВДНХ приглашают москвичей на выставки
В музее-заповеднике "Коломенское" будут представлены работы Германа Орлова, на ВДНХ можно будет узнать о волонтерах Москвы. Насыщенная культурная программа ждет посетителей музея-заповедника "Коломенское" с 1 ноября.

Выбор читателей

15/11СрдНе узнать: как теперь выглядит воспитывающая детей от Иглесиаса Курникова 16/11ЧтвСкорая приезжала трижды: вскрылись новые подробности гибели экс-музыканта "Би-2" 15/11СрдИзвестная актриса пришла в ужас от вида Бони после пластики 16/11ЧтвВынужденная мера: Муцениеце объявила об отъезде в Латвию 16/11ЧтвЧто заставило Леонтьева вернуться в Москву: неочевидная причина 16/11ЧтвЛолита на всю страну рассказала о своей беде: Есть заболевание