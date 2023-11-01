На Варшавском шоссе капитально отремонтируют эстакаду

Движение не будут останавливать полностью.



Специалисты комплекса городского хозяйста Москвы начали капитальный ремонт эстакады на Варшавском шоссе в районе Северное Бутово. Полосы движения эстакады будут перекрывать поэтапно, поэтому движение по объекту продолжится.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что работы завершатся до конца декабря 2023 года.

Планируется заменить гидроизоляцию, деформационные швы и защитный слой бетона дорожного полотна. В порядок приведут железобетонные поверхности ограждений и пролетных строений, системы водоотведения. На финальном этапе работ проезжую часть покроют прочным асфальтобетонным покрытием.

Бирюков отметил, что содержание мостовых сооружений в надлежащем состоянии находится на особом контроле. Специалисты регулярно обследуют объекты и принимают решение о текущем или капитальном ремонте.

Ремонт необходим для продления срока эксплуатации и создания комфортных условий для передвижения. За последние 12 лет работы проведены на всех столичных мостовых сооружениях.

В сентябре стартовал капитальный ремонт Лихачевского моста в Головинском районе. Работы завершатся в конце 2023 года. Специалисты комплекса горхозяйства заменят мостовое полотно, обновят деформационные швы и гидроизоляцию, восстановят опоры пролетного строения. На финальном этапе на проезжую часть нанесут новую разметку.

В октябре дорожное покрытие обновили на проспекте Вернадского. Отремонтировано около 300 тысяч квадратных метров асфальта. Ремонт был необходим из-за образования колейности на участке, которая появляется после резких перепадов температур. Кроме того, заканчивался гарантийный срок дорожного полотна.

В 2023 году в Москве планируется заменить более 23 миллионов квадратных метров асфальта. Ремонт пройдет на крупных магистраля, во внутриквартальных и дворовых проездах.

Напомним, что в этом году на 20 участках Московской кольцевой автодороги (МКАД) поменяли около миллиона квадратных метров асфальта. Выполнено 60% запланированного объема работ.

