Завершилась подготовка цветников Москвы к зиме

Клумбы задекорировали разноцветной древесной щепой.



Власти Москвы активно готовится к зимнему сезону. В дома граждан уже пришло тепло, столичный парк коммунальной техники тоже переведен в режим борьбы со снегом и льдом. Подготовка городских цветников к холодам также подошла к концу.

Специалисты комплекса городского хозяйства перед наступлением зимы провели масштабные работы для защиты растений. В частности, их обрезали, а также обработали от болезней и вредителей.

Кроме того, в почву внесли необходимые удобрения. Кустовые розы закрыли специальным защитным материалом А клумбы засыпали древесной щепой.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, тематические клумбы на главных магистралях города специалисты оформили в виде национальных узоров и сказочных образов.

"На финальном этапе задекорировали цветники разноцветной древесной щепой, которая дополнительно защитит многолетники и высаженные заранее луковицы тюльпанов от холодов", – отметил Петр Бирюков.

К примеру, на Северном речном вокзале клумбы задекорировали синими желтыми и красными геометрическими фигурами. А в Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице древесную щепу выложили в виде ярких орнаментов.

Параллельно в Москве идут работы по подготовке фонтанов к зимнему сезону. Всего из в столице – около 600 – и каждому требуется особый подход. Так, специалисты завершили консервацию сухого фонтана в парке "Ходынское поле".

Он, к слову, является одним из самых больших сухих фонтанов Москвы. Уникальный объект со светомузыкальным оборудованием был открыт в 2018 году. Из подземной чаши бьют 245 струй под сопровождение музыки и подсветки. Фонтан оснащен парогенератором.

В ходе работ специалисты сняли решетки, закрывающие подземную чашу, слили воду и промыли и оборудование, после чего продули трубы. Фонари подводной подсветки и элементы для образования струй также демонтировали.

На заключительном этапе Сухой фонтан в парке "Ходынское поле" закрыли металлической конструкцией. Она призвана защитить объект в зимнее время.