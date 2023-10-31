В центре Москвы построят учебный корпус на 400 мест

Из-за особенностей земельного участка здание будет построено в г-образной форме.



Развитию системы образования в российской столице отводится первостепенное значение. Власти города на регулярной основе модернизируют действующие, а также строят новые школы, детские сады и учебные корпуса во всей районах Москвы.

К примеру, в следующем году в центре столицы появится новый учебный корпус, рассчитанный на 400 мест. Строительные работы уже стартовали. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"На стройплощадке ведутся земляные работы, возводятся монолитные конструкции здания. Завершить работы планируется в 2024 году", – подчеркнул глава ведомства.

Трехэтажное здание возводят в Пресненском районе по адресу: Причальный проезд, владение №7, строение №1/1. Из-за особенностей земельного участка принято решение, что учебный корпус будет построен в г-образной форме.

С учетом значительного перепада высоты рельефа – порядка девяти метров – главный вход расположится со стороны Причального проезда. Учебный корпус снабдят цокольным этажом. Там разместятся медицинский блок, обеденный зал на 200 мест, гардеробы для учащихся и учителей.

Кроме того, в здании планируется оборудовать спортивный и гимнастический залы, IT-полигон, многофункциональный зрительный зал, библиотеку, универсальные и профильные учебные кабинеты с лаборантскими, в том числе, лабораторию изучения основ анатомии и физиологии человека, кабинет основ принципов программирования, лабораторный практикум инженерно-физического направления.

Параллельно в Пресненском районе Москвы за счет городского бюджета строится еще одно учебное заведение. По словам Рафика Загрутдинова, школа рассчитана на 300 учеников.

"Учебный корпус, рассчитанный на 300 мест, появится в Большом Тишинском переулке и войдет в состав образовательного комплекса ГБОУ "Романовская школа", ‒ уточнил чиновник.

Кстати, для развития системы образования столичные власти также привлекают инвесторов. Так, в поселении Внуковском Новомосковского административного округа инвестор построит и передаст городу школу на полторы тысячи детей.