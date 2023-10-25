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На Нагатинской улице оборудовали новые приподнятые трамвайные платформы

На Нагатинской улице оборудовали новые приподнятые трамвайные платформы
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Чтобы войти в вагон, пассажирам достаточно сделать всего один шаг.

Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для развития транспортной системы многомиллионного мегаполиса, состоящей не только из автомобильных и железных дорог, но и сопутствующих объектов инфраструктуры. Их регулярно модернизируют, а также строят новые, чтоб повысить уровень комфорта и безопасности москвичей.

К примеру, на Нагатинской улице оборудовали приподнятые трамвайные платформы. По данным пресс-службы, столичного департамента транспорта, всего было установлено пять новых объектов. Еще девять специалисты отремонтировали.

На данным дорожном участке больше не осталось остановок с выходом на проезжую часть. Чтобы войти в вагон, пассажирам теперь достаточно сделать всего один шаг. Особенно это актуально для родителей с колясками, маломобильных и пожилых граждан.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов напомнил, что по Нагатинской улице, через обновленные остановочные пункты проходят два популярных трамвайных маршрута — 47 и 49, – которые осенью в будни обеспечивают в среднем около 35 тысяч поездок.

"Приподнятые платформы на остановках увеличивают безопасность и удобство одного из самых любимых у москвичей видов транспорта. Мы продолжаем развивать столичный трамвай по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – отметил Максим Ликсутов.

К слову, помимо оборудования новых и обновления действующих трамвайных платформ, специалисты провели на Нагатинской улице и другие работы. В частности, на наиболее востребованных участках они организовали семь пешеходных переходов и 54 дополнительных парковочных места.

Также на на пересечении улиц Нагатинской и Садовники организовано круговое движение для автомобилей. Теперь трамваям меньше придется стоять на перекрестке и они смогут быстрее проезжать сложный транспортный узел, что повышает безопасность для всех участников движения.

У метро "Коломенская" в сторону метро "Нагатинская" и около 1-го Нагатинского проезда появились новые остановки трамвая, что позволит обеспечить более быстрые и удобные пересадки. Также перед перекрестком с 1-м Нагатинским проездом сделали дополнительные полосы — это поможет разгрузить участок и сделать движение быстрее.

25 октября 2023, 09:13
Фото: mos.ru
Дептранс Москвы✓ Надежный источник

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