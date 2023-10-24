В Москве растет популярность городского транспорта

Количество уникальных пассажиров за год возросло почти на 400 тысяч человек.

Семимильными шагами в Москве развивается транспортная система, обеспечивающий бесперебойную жизнедеятельность многомиллионного мегаполиса. А столичные власти стремятся максимально повысить уровень комфорта и безопасности пассажиров, которые стали все чаще пользоваться городским транспортом.

Популярность общественного транспорта российской столицы непрерывно растет. Так, на минувшей неделе в рабочие дни им воспользовались почти на 400 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Иными словами, количество уникальных пассажиров возросло на семь процентов.

Примечательно, что пассажирами Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров, наземного городского транспорта и пригородных поездов все чаще становятся автомобилисты. Если сравнивать с 2022 годом, то количество пользователей личного транспорта сократилось на восемь процентов.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, повысить популярность городского транспорта во многом удалось, благодаря мегапроектам БКЛ и МЦД, реализованным под руководством Сергея Собянина.

"Уверен, что популярность городского транспорта будет расти и дальше за счет существенной экономии времени, доступных тарифов, удобных пересадок и самого современного в мире подвижного состава, который увеличивается с каждым годом", – подчеркнул Максим Ликсутов.

Важно отметить, что транспортная система российской столицы успешно справляется с ростом пассажиропотока. Так, за минувшие десять лет властям города удалось организовать запас транспортных мощностей за счет активного развития и ввода в эксплуатацию новых линий рельсового транспорта: МЦК, МЦД и метро, в том числе, БКЛ.

На минувшей неделе метро стало наиболее популярным видом общественного транспорта Москвы. Им воспользовались 7,71 миллиона человек, что превышает аналогичный период 2022 года на шесть процентов. Еще 4,3 миллиона пассажиров отдали предпочтение городскому наземному транспорту – на восемь процентов выше прошлогоднего показателя.