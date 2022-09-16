На Сокольнической линии метро Москвы запустили поезд к 100-летию Роспотребнадзора

В московском метро появился поезд с портретам сотрудников и деятелей Госсанэпидслужбы России, а также советскими плакатами о здоровье.



В последние годы в московском метрополитене сложилась традиция. На линиях нередко запускают тематические поезда к тому или иному событию. Например, накануне на Сокольнической линии появился состав к 100-летию Госсанэпидслужбы России (Роспотребнадзора). Поезд будет курсировать до 1 ноября 2022 года.

Зайдя в вагоны, пассажиры смогут больше узнать о функциях ведомства и важности его работы, а также об истории службы. Всего в поезде 10 вагонов, в каждом из которых рассказывается об одном из десятилетий Роспотребнадзора.

Состав можно узнать по красному цвету и желтыми вкраплениями. Внутри изображены портреты сотрудников и деятелей, внесших особый вклад в развитие организации. Также в вагонах можно увидеть тематические советские плакаты, посвященные правилам соблюдения чистоты и бережного отношения к здоровью.

"В пандемию коронавируса мы еще раз убедились в эффективности работы ведомства. Оно сохранило тысячи жизней, среди которых и сотрудники транспортного комплекса Москвы. Сегодня мы хотим сделать приятный подарок в честь юбилея — запуск тематического поезда", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Тем временем на Серпуховско-Темирязевской линии продолжает курсировать тематический поезд "Россия в объективе". В вагонах представлены пейзажи из разных точек самой большой в мире страны. Можно увидеть величественный Эльбрус или посмотреть красоты Камчатки. Этот состав будет курсировать до февраля 2023-го.

Говоря о Сокольнической линии, стоит добавить, что эта ветка в ближайшем будущем станет длиннее. В настоящий момент ведется строительство наземной станции в Новой Москве – "Потапово". Станция откроется вдоль между улицами Потаповская Роща и Александры Монаховой, вдоль строящейся магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Это будет первая станция в московском метро с отоплением. В настоящий момент готовность "Потапово", которой будут пользоваться в основном жители ТиНАО и Южного Бутова, оценивается в 56%. Подробнее об этой станции ранее писали "Дни.ру".