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В Кузьминках капитально отремонтировали три жилых "башни" из 1960-х

В Кузьминках капитально отремонтировали три жилых "башни" из 1960-х

В трех домах в Кузьминках привели в порядок фасады и крышу.
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Кузьминки – это классический спальный район Москвы. В 1950-1960-е район застраивался панельными и блочными многоэтажками. С годами эти жилые дома стали нуждаться в капитальном ремонте. Эти работы проводятся в соответствии с графиком. После капремонта дома выглядят намного лучше.

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16-этажный жилой дом на Большой Бронной ждет капремонт

Так, недавно в рамках программы капитального ремонта в Кузьминках привели в порядок три многоэтажных дома, которые называют башнями за монументальную форму. Они были построены в 1960-е. Для каждого жилого здания разрабатывали уникальный проект ремонта, учитывались все нюансы строений.

Волгоградский проспект, 131к4

Этот дом построен по типовому проекту. Специалисты отремонтировали фасад: расчистили от загрязнений, заделали трещины, обработали антигрибковым составом, а также окрасили. Были приведены в порядок оконные откосы, приямки и цоколь. Балконные экраны и внутренние инженерные системы заменили, крышу и подвальные помещения обновили. Дом обрел вторую жизнь.

Есенинский бульвар, 9к5

Этот дом, также построенный по типовому проекту, был сдан в 1965-м. Здесь восстановили фасад, привели в порядок крышу, подвальные помещения, заменили сети электроснабжения, мусоропровод и другие внутренние инженерные системы. Можно сказать, что многоэтажный дом стал гораздо современнее.

Окская улица, 6к2

Построенный по типовому проекту дом был сдан в 1966-м. В этом жилом здании также отремонтировали крышу и фасад, водосток и пожарный водопровод, привели в порядок подвальные помещения, заменили инженерные системы. Фасады дома окрасили в ярко-белый цвет. Здание стало красивее.

Стоит отметить, что программа капремонта в Москве является одной из самых масштабных проектов модернизации жилья во всем мире. В нее вошло свыше 28,5 тысячи домов, площадь которых составляет в общей сложности 275 миллионов квадратных метров.

Согласно плану на 2021-2023 годы, необходимо отремонтировать 4 437 домов, общая площадь которых составляет 34,2 миллиона квадратных метров. На 2022 год включено 1,7 тысячи домов.

Ранее сообщалось о предстоящем капитальном ремонте в 16-этажном жилом доме в Пресненском районе (Большая Бронная, 2/6). Об этом писали "Дни.ру".

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Фото: www.mos.ru
Автор: 13 сентября 2022, 20:56 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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