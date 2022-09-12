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Работы на Конюшковской улице в Москве завершены

Работы на Конюшковской улице в Москве завершены

Благоустройство Конюшковской улицы в Москве стало финалом большого проекта.
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В 2022 году в Москве благоустроили множество парков, улиц, набережных, переулков и дворов. В общей сложности привели в порядок свыше трех тысяч объектов. Большинство из них преобразилось ко Дню города, который отметили в столице в минувшие выходные.

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В историческом центре Москвы была проведена большая работа. Благоустроены 18 переулков Арбата и Хамовников, переулки между Тверской и Большой Никитской улицами. Преобразилась и другая улица, которая находится в центре столицы, – Конюшковская.

Завершение работ на Конюшковской – это финал большого проекта. Таким образом, исторический квартал от Новинского бульвара, улицы Новый Арбат и Красная Пресня, Краснопресненской набережной до площадей возле станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская" можно считать полностью обновленным.

На Конюшковской улице больше нет воздушных кабельных линий. Теперь они под землей. Пешеходные зоны здесь расширили за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта. На проезжей части и во дворах заменили асфальт, появились парковочные карманы.

"Улица стала удобнее для пешеходов, но при этом сохранила транзитную функцию", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Пассажиры общественного транспорта оценят установленные на Конюшковской новые остановки с зарядными слотами и беспроводной связью. Новый наземный переход появился возле Малого Конюшковского переулка. Также были модернизированы два светофора.

Но это еще не все. Также горожане уже могли заметить, что Конюшковская стала гораздо светлее. Здесь установили 56 современных фонарей и уличных торшеров. Ориентироваться на местности помогут восемь информационных стендов и семь навигационных стел, которые тоже появились здесь недавно. Больше мест для отдыха – тоже приятный бонус для гуляющих.

Ранее участники проекта "Активный гражданин" выбрали самые красивые места Москвы на 14 голосованиях. Таким образом определили, например, самую популярную набережную, самый красивый мост. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы / www.mos.ru
Автор: 12 сентября 2022, 21:58 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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