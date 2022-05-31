Летний кинотеатр в парке "Сокольники" откроется 4 июня

Начинается лето, а это значит, что в Москве вновь начнут работать кинотеатры под открытым небом. Уже открылись площадки в "Музеоне", Филевском парке и Парке Горького. А с 4 июня можно будет посещать киноплощадку сети "Москино" в "Сокольниках".
Москвичам и гостям столицы покажут авторское кино, новинки проката, советскую и российскую классику, фестивальные картины, а также фильмы из золотого фонда мирового кинематографа. Зарубежные картины будут доступны для просмотра на языке оригинала с субтитрами. А еще на площадке пройдут образовательные лекции.
Летний кинотеатр находится по адресу: Митьковский проезд, 10. На площадке может одновременно находиться до 180 человек. Сеансы в дождь будут отменены, зрителям вернут деньги за билеты. Летний кинотеатры сети работают с 20:30 до 00:00.
4 июня в "Москино Сокольники" можно посмотреть драму Дерека Сиенфрэнда "Место под соснами". Позже в расписании появится мюзикл Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд", а также драмеди Томаса Яна "Достучаться до небес".
В новом сезоне стоимость билетом будет варьироваться от 400 до 450 рублей, а во время акции "Счастливый вторник" зрители смогут посмотреть кино всего за 250 рублей. Еще дешевле – для студентов. Для них цена билета составляет всего 200 рублей.
Летние кинотеатры также расположены в Измайловском, Петровском, Бабушкинском парках, Садах "Эрмитаж" и Баумана, на ВДНХ, Музее Москвы, музее "Гараж", парке "Остров Мечты". На некоторых площадках зрителям предлагают мягкие подушки и уютные пледы.
В Сокольниках по программе "Мой район" благоустроены пешеходные зоны, свыше 80 домов, скверы, реконструированы главный вход в парк, железнодорожный мост, улицы Русаковская и Стромынка, открыты каток с искусственным покрытием и МФЦ "Мои документы".
В дальнейшем район будет только развиваться. Например, скоро в Сокольниках откроется новая (одноименная) станция метро, которая станет частью Большой кольцевой линии. С нее можно будет перейти на Сокольническую линию. Ранее "Дни.ру" писали о строительстве большого метрокольца.