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Ремонт вестибюля метро "Комсомольская" завершится в 2022 году

Ремонт вестибюля метро "Комсомольская" завершится в 2022 году

Вестибюль станции "Комсомольская" продолжит работать во время ремонта. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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На станции "Комсомольская" Московского метрополитена началось восстановление гидроизоляции. Затем специалисты уложат новую облицовку на пол и стены. Также планируется обновить коммуникации, заменить светильники, сообщили в Департаменте транспорта.

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Работы по ремонту вестибюля проводятся ночью, неудобств для пассажиров они не создают. В Дептрансе отметили важность поддержания состояния пересадочного узла на высоком уровне.

"По итогам ремонта москвичи и гости города будут заходить в метро через обновленный, эстетичный и хорошо освещенный вестибюль", – сказал заммэра Москвы, глава Департамента транспорта Максим Ликсутов.

Москва не только обновляет давно построенные станции, но и активно строит новые. На сегодняшний день самым крупным проектом строительства подземки является Большая кольцевая линия.

Длина большого метрокольца составит около 70 километров. На новом пересадочном контуре будет 31 станция. Завершить строительство БКЛ планируется в начале 2023 года. В дальнейшем от большого метрокольца протянут новые радиальные линии подземки.

После этого время в пути для пассажиров сократится на 18-20 минут. Больше не придется ехать в центр, чтобы совершить пересадку с одной радиальной линии на другую.

Более половины большой кольцевой линии уже построено. На сегодняшний день продолжаются работы на северо-восточном, восточном и южном участках БКЛ.

Программа строительства метро в Москве – одна из крупнейших в мире. Сегодня темпы строительства подземки в столице выше, чем в самые лучшие советские годы.

С 2011 года в городе введено в эксплуатацию 195 километров линий метро, открыто 100 станций, а также 11 электродепо. Сеть Московского метрополитена увеличилась в 1,5 раза.

Сбавлять темпы строительства подземки Москва не собирается. Город продолжает строительство долгожданной линии метро в Троицк, которая соединит активно развивающиеся территории Новой Москвы с центром города.

Первая очередь Троицкой линии протянется до Коммунарки. Участок планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. В 2027-м линия дойдет до Троицка. Это будет самый большой радиус столичной подземки.

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Фото: Mos.ru
Автор: 31 мая 2022, 18:03 Источник: Телеграм-канал Департамента транспорта Москвы ✓ Надежный источник

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