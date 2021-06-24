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Около шести тысяч единиц медоборудования получат больницы и поликлиники Москвы

Около шести тысяч единиц медоборудования получат больницы и поликлиники Москвы

Значительную часть уже поставленной техники составляют современные УЗИ-аппараты.
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Московские медучреждения обновляют оборудование даже во время пандемии коронавируса. Технику закупают по контрактам жизненного цикла. Закуплено более пяти тысяч единиц техники, более 40% из которых уже поступило в медицинские организации города. Около 1,3 тысячи единиц новейшей техники получили стационары, свыше 700 – поликлиники.

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В Кунцеве появится новая детская поликлиника

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что запланировано приобретение еще порядка шести тысяч единиц различного оборудования: компьютерных и магнитно-резонансных томографов, ангиографов, маммографов, аппаратов для рентген– и ультразвуковой диагностики и другой техники. Все это будет поставлено до конца 2023 года.

Департамент здравоохранения Москвы проводит обновление и модернизацию медицинской техники с декабря 2019 года. Согласно контрактам жизненного цикла, поставщик гарантирует работоспособность оборудования на протяжении всего срока эксплуатации. Это повышает качество и доступность медицинской помощи.

"Все закупаемое оборудование может быть интегрировано в общее информационное пространство. В результате врачи в режиме онлайн получают доступ к результатам исследований, и снижается риск ошибок", – добавила Ракова.

Напомним, ранее "Дни.ру" подробно писали о строительстве медицинских учреждений в Москвве. Например, в Кунцеве появится новая детская поликлиника на 320 посещений в смену. Она расположится по адресу: улица Академика Павлова, владение 40.

А в Зябликове уже построили поликлинику. Она рассчитана на 420 посещений в смену. Здание находится по адресу: Ореховый бульвар, дом 28.В этом медучреждении есть необычная и очень важная специализация – оказание помощи людям, которые подверглись негативному воздействию на радиационно-опасных производствах.

Также сообщалось, что строительство детской поликлиники в Савеловском районе завершится в 2022 году. В медучреждении на Вятской улице будут кабинеты дежурного врача, приема анализов и введения инъекций. Также можно будет получать справки, направления и больничные.

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Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ www.mos.ru
Автор: 24 июня 2021, 11:51 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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