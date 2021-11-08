На Ленинградском шоссе построят Дворец тенниса

Площадь нового спортивного комплекса на Ленинградском проспекте составит около 21 тысячи квадратных метров.



За последние 10 лет в Москве построили свыше 140 спортивных объектов. К 2025 году в столице появится еще более 30 таких строений. Возводятся не только крупные объекты для профессиональных занятий, но и районные центры, в которых могут заниматься все желающие.

Так, в составе Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча на Ленинградском проспекте построят Дворец тенниса. Речь идет об участке 45/47, который с 2007 года занимает долгострой. Незаконченный объект разберут и построят современное здание.

Фасады здания будут выполнены из алюминия и керамогранита, украшением станут горизонтальные тонкие ламели золотистого цвета. Над главным фасадом будет композиция, изображающая полет теннисного мяча. Входные группы остеклят витражами и украсят колоннами.

"Город большое внимание уделяет развитию спортивных сооружений, и на строительство дворца тенниса заложены средства в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы", – рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Помещение игрового зала сможет трансформироваться. Оно будет включать в себя центральный корт с трибунами и зал для проведения конференций и концертов. Тренажерный зал и реабилитационный спортивный центр оснастят самым современным оборудованием.

В здании будут не только корты, спортзалы и трибуны, но и офисные и административные помещения, конференц-зал и кафе на 130 мест. На первом этаже разместится магазин спортивных товаров, а на подземном уровне – паркинг.

Дворец тенниса смогут посещать и маломобильные граждане. Будет предусмотрен отдельный зал для хранения колясок спортсменов с ограниченными возможностями передвижения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что на Ленинградском проспекте возведут новый ледовый дворец ЦСКА, а до конца 2021 года должно завершиться строительство нового спортивного комплекса в Мневниковской пойме.

По мнению градоначальника, занятия спортом – лучший способ поднять настроение, настоящее лекарство от болезней. Также Собянин отмечал, что даже в непростые времена московские спортсмены принимают участие в международных соревнованиях, а все жители города могут заниматься в спортшколах, физкультурно-оздоровительных комплексах и парках.