В Москве построят ледовый дворец "Самбо-70" по концепции Тутберидзе

В Москве избавляются от долгостроев. Неиспользуемые земельные участки с полуразрушенными зданиями со временем превращаются в нужные объекты.
Так, в Ясеневе построят многофункциональный спортивный комплекс "Самбо-70" для занятий хоккеем и фигурным катанием. Новое здание возведут на месте 20-летнего долгостроя. Речь идет об участке площадью почти два гектара, расположенном между Новоясеневским проспектом, Ясногорской и Тарусской улицами.
После многочисленных просьб местных жителей столичные власти добились аннулирования аренды земли под долгостроем и права собственности недобросовестного инвестора на несуществующий объект.
"В 2002 году город выделил для строительства торгового центра с подземной автостоянкой территорию площадью два гектара, окруженную Новоясеневским проспектом, Ясногорской и Тарусской улицами. Однако необходимый тогда району объект так и не появился", – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Новый ледовый дворец планируется построить до 2023 года. Здесь будут проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровней среди детей и взрослых. Кроме того, в спорткомплексе можно будет устраивать шоу и организовывать массовое катание на коньках для москвичей. В разработке техзадания и концепции ледового дворца принимала участие заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.
Кстати, к 2023 году в Москве построят свыше 30 новых спортивных объектов. Например, в Некрасовке возведут спортивный комплекс с экстрим-парком и зоной воркаут, а в составе Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча запустят Дворец спорта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве нового ледового дворца ЦСКА. Здание появится на Ленинградском проспекте. А до конца 2021 года планируется закончить строительство спорткомплекса в Мневниковской пойме. Градоначальник также напомнил о развитии спортивного кластера в "Лужниках", пространстве для тренировок и соревнований на ЗИЛе, обновлении конноспортивного комплекса "Битца".
Популярные темы форума
Жена стала пропадать по ночам
Какой подарок сделать бабушке?
Кто подскажет?
При первых признаках болезни
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Эктромелия