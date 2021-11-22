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Мой район
Мозаичное панно на фасаде НИИДАР отреставрируют

Мозаичное панно на фасаде НИИДАР отреставрируют

25-метровое панно на здании в Преображенском на время перевезут в другое место.
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За последние 10 лет в Москве отреставрировали 1,6 тысячи объектов культурного наследия. Сейчас такие работы проходят в 500 местах. Список памятников архитектуры, нуждающихся в обновлении, пополняется во многом благодаря горожанам.

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Так, жители района Преображенское обратились к столичным властям с просьбой отреставрировать мозаичное панно 1970-х годов, которое украшает фасад старого здания Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР). Было решено сохранить картину, несмотря на то, что строение не является объектом культурного наследия. Эта мозаика очень дорога местным и, можно сказать, стала одним из символов района.

Здание находится на улице 1-я Бухвостова (дом 12/11, корпус 53). В прошлом веке подобные строения возводили для госучреждений и НИИ по всей стране. Несколько лет назад институт переехал. К сегодняшнему дню само здание обветшало и является непригодным для эксплуатации. Бывшую территорию НИИДАР благоустроят.

На мозаичном панно изображены специалисты НИИДАР за работой, а также космический пейзаж. Изображение составлено из разноцветной смальты и натурального камня. Длина полотна составляет 25 метров, высота — 6,5 метра. Панно состоит более чем из 300 блоков. Автор работы, к сожалению, неизвестен.

"В ближайшее время специалисты промаркируют мозаичные блоки, а затем бережно демонтируют и отдадут на ответственное хранение. После этого будет принято решение о дальнейшем месте экспонирования", – рассказал руководитель городского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Специалисты расчистят и обезжирят мозаику, удалят пыль с поверхности. Лицевую сторону панно защитят клейкой пленкой. Блоки снимут и на время перевезут в теплое и сухое помещение.

Ранее сообщалось, что в Басманном районе отремонтируют дом 1912 года постройки. Речь шла о здании в Петроверигском переулке, где 100 лет назад располагалось Петропавловское мужское училище при евангелическо-лютеранском соборе святых апостолов Петра и Павла. Там обновят цоколь, отремонтируют фасад, заменят оконные блоки.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 22 ноября 2021, 18:01 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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