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Археологи обнаружили на Сретенке 143-летний артефакт

Археологи обнаружили на Сретенке 143-летний артефакт

В центре Москвы при проведении раскопок найден уникальный французский сувенир.
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Новые находки не перестают удивлять московских археологов. В последнее время множество удивительных и по-настоящему ценных предметов находят на Сретенке – одной из главных улиц старой Москвы. Например, летом там обнаружили большую коллекцию керамики XVI-XIX веков.

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А недавно на Сретенке археологи нашли небольшую металлическую эмблему с символикой Всемирной выставки 1878 года. Она выполнена из сплава цветных металлов размером 10 на 5 сантиметров. На ней отчеканено изображение дворца Трокадеро, возведенного специально для выставки. Также на изделии можно прочесть надпись Paris, Exposition Universelle.

Эксперты предполагают, что накладка украшала шкатулку или была ярлыком товара, привезенного из Парижа. На обратной стороне есть штифты для крепления. Специалисты проведут реставрацию изделия, после чего отправят его в один из музеев Москвы.

"Это интереснейший предмет, фактически сувенир с международной выставки научных, технических и культурных достижений, прошедшей 143 года назад", – отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

После поражения во франко-прусской войне Франция хотела восстановить свой международный престиж, поэтому решилась на проведение Всемирной выставки в 1978 году. Для мероприятия построили дворец на площади Трокадеро, где представители разных стран демонстрировали свои достижения в науке технике, искусстве, делились изобретениями.

Тогда свой павильон был и у Российской империи. Он был выполнен в русском стиле по проекту архитектора Ивана Ропеты. Некоторые работы представила Императорская академия художеств: например, картины "Буря на Валааме" Александра Гине, "Украинская ночь" Архипа Куинджи, "Бурлаки на Волге" Ильи Репина. Освещение на выставке было обеспечено благодаря электрическим угольным дуговым лампам инженера Павла Яблочкова. Свечи получили название "Русский свет".

Говоря об исторических находках, стоит отметить, что за последние 10 лет московские археологи сделали уже около 60 тысяч находок. Только за 2020-ый найдено более 15 тысяч предметов, свыше 700 передано в государственную часть Музейного фонда РФ.

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Фото: АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин
Автор: 12 ноября 2021, 21:04 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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