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Более 28 миллионов квадратных метров асфальта заменили в Москве в 2021 году

Более 28 миллионов квадратных метров асфальта заменили в Москве в 2021 году

Дорожники в срок заменили асфальт на московских улицах.
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Ежегодно в Москве строится около 100 километров дорог, а ремонтируются миллионы квадратных метров магистралей. Основные этапы работ выполняются летом, когда трафик на дорогах низкий.

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В 2021 году в столице дорожники заменили более 28 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия – не только на крупных магистралях, но и на небольших внутриквартальных проездах и во дворах.

Например, в этом году ремонтные работы проходили на участках Садового кольца, вылетных магистралей (Ленинградского, Волгоградского и Ломоносовского проспектов, шоссе Энтузиастов, автодороги М-3 "Украина", Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе) и от Тверской и 1-й Тверской Ямской улиц (от Настасьинского переулка до Лесной улицы).

"Ремонт на всех объектах проведен в установленный срок", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам дорожники использовали современную технологию бесшовной укладки единым ковром. Благодаря этому работы проходят быстрее, а значит, сокращается длительность ограничения движения транспорта, подчеркнул заммэра.

Работая на участках, специалисты стараются убрать колейность, которая образуется из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры. Такая деформация может провоцировать аварии.

Ранее сообщалось о завершении капитального ремонта Севастопольского путепровода в Ясеневе. Сооружение было построено в 1986 году, с тех пор работы ни разу не проводились. Спустя десятилетия на пролетных строениях стали видны следы разрушений, образовались протечки и коррозия, на дорожном покрытии появилась колейность.

Было проведено множество работ. Например, специалисты отремонтировали железобетонную плиту проезжей части и опоры пролетных строений, заменили деформационные швы, гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие, установили новые мачты освещения. Во время ремонта движение транспорта по путепроводу продолжалось. Это стало возможным, потому что работы велись поэтапно.

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Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Автор: 12 ноября 2021, 14:56 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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