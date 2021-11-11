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В Москве отремонтировали пять подземных переходов в 2021 году

В Москве отремонтировали пять подземных переходов в 2021 году

До конца года в столице модернизируют девять подземных пешеходных переходов.
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В Москве постепенно избавляются от пешеходных переходов, в которые порой бывает даже страшно заходить. После ремонта такие сооружения становятся удобными и современными. В них могут спуститься и мамы с колясками, и люди с инвалидностью.

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С начала 2021-го в Москве отремонтировали пять подземных пешеходных переходов. Обновились переходы в Каширском проезде (возле дома 2, корпус 1), в 5-м Донском проезде (рядом дом 23, корпус 1), на Пролетарском проспекте (дом 10, корпус 1), Ленинском проспекте (дом 121/1) и Новочеремушкинской улице (дом 66, корпус 1).

Там заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, привели в порядок ступени лестничных сходов и напольное покрытие, обновили инженерное оборудование, осветительные приборы, системы вентиляции и отопления, а еще – отремонтировали служебные помещения.

"Всего до конца года отремонтируем 14 подземных пешеходных переходов столицы", – сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Общая площадь объектов, которые были модернизированы, составляет почти 2,8 тысячи квадратных метров. Во время ремонта переходы не перекрывали. Часть всегда была открыта для пешеходов.

Кроме того, в Москве часто появляются новые пешеходные переходы. Например, два объекта в этом году построили на Волоколамском шоссе. Первый подземный переход расположен в районе дома 128, второй – дома 116. Их длина составляет 64,4 и 55 метров соответственно. На строительство были потрачены деньги, выделенные из городского бюджета на реконструкцию шоссе.

А недавно на юго-западе столицы протестировали пешеходный переход будущего. Горожанам представили проект iCrosswalk акселератора стартапов "Транспортные инновации Москвы", выступающий за безопасность дорожного движения.

Принцип работы такого перехода заключается в следующем: когда к "зебре" приближается пешеход, система считывает траекторию его движения. Если человек намерен перейти дорогу, включаются сигнальные элементы, информационное табло с надписью "Пропустите пешехода" и прожекторы освещения зоны перехода. Система распознает людей любого роста и животных.

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Фото: АГН Москва
Автор: 11 ноября 2021, 17:32 Источник: Telegram-канал "Городское хозяйство Москвы"

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