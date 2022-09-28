Куда сходить в Москве: афиша с 29 сентября по 9 октября

Осень вступает в свои права все увереннее. Но поводов для депрессии нет, когда есть искусство. Оно вдохновляет, окрыляет, утешает. Выбирайте концерты, спектакли и фильмы на свой вкус. И не унывайте!

ПРЕМЬЕРА

"Турдейская Манон Леско"

Автор повести о "советской Манон Леско"– Всеволод Петров, несправедливо забытый сегодня известный искусствовед (1912-1978), писатель и музейный деятель. Друг Даниила Хармса, ученик Николая Пунина, рафинированный питерский интеллигент с безупречным литературным и художественным вкусом. "Турдейская Манон Леско" – один важнейших текстов русской литературы ХХ века, "пролежавший в столе" более шестидесяти лет. Театр Елены Камбуровой восстанавливает справедливость, открывая заново забытое имя "несовершенного гения" – писателя "вне формы" и представляет всероссийскую премьеру спектакля молодого режиссера Дениса Сорокотягина по одноименной повести. Он обращается к довольно популярному, но принципиально новому для Театра музыки и поэзии, жанру, получившему название читакль, в котором соединяются элементы музыкально-драматического спектакля и литературной читки.

8 октября, театр Елены Камбуровой.

"Новая оптимистическая"

Эта постановка – авторское сочинение Константина Богомолова. Жанр спектакля – трагикомедия. По словам режиссера, зрителей ждет "театр о театре и не только о нем". Художником выступает постоянный соавтор Богомолова Лариса Ломакина. "Новая оптимистическая" станет десятой, юбилейной постановкой Константина Богомолова на сцене Московского Художественного театра. В спектакле заняты: Павел Ващилин, Игорь Верник, Ольга Воронина, Лера Горин, Илья Козырев, Вера Майорова, Игорь Миркурбанов, Евгений Перевалов, Александра Ребенок, Александр Семчев, Артем Соколов, Данил Стеклов, Валерий Трошин, Кирилл Трубецкой, Мария Фомина.

1, 2 октября, МХТ им. Чехова.

"История одной комнаты"



Спектакль, сочиненный хореографом Артемом Игнатьевым для труппы театра "Балет Москва", – мистический альманах событий, произошедших с разными людьми в одном месте. Это вымышленное помещение – аллегорический образ небытия и константного безвременья, как бы погружающий главных героев в состояние консервации. Автор постановки заключает своих героев в схематично-аскетичное пространство комнаты, наполняя его новыми смыслами с помощью танца. Стерильное помещение, созданное художником Павлом Ивашкиным, – это облицованная плиткой камера без окон и дверей, лишённая не только тепличного уюта, но и бытовой захламлённости. Комната, выстроенная создателями спектакля, существует вне конкретного летоисчисления. Она воплощает собой некое подобие герметичной головоломки, обладающей интерпретационной свободой.

1, 2 октября, "Школа драматического искусства" (Сцена на Новослободской).

ТЕАТР

"Подслушанное, подсмотренное, незаписанное"

Вы когда-нибудь прислушивались, о чем разговаривают люди в кафе? Нет? А вы знаете, что иногда там решаются судьбы? Спектакль-импровизация от режиссера Иосифа Райхельгауза и драматурга Евгения Гришковца заставит вас смеяться сквозь слезы и поднимет настроение всем любителям юмора! Вы зайдете в ресторан "Зимний Эрмитаж". Рядом с вами, за соседними столиками, окажутся экстравагантная блондинка, посол из Индии, "профессиональный" переводчик, одинокий юбиляр и не только… Главной особенностью постановки является ее импровизационный характер: артисты общаются, как в жизни, придумывают ответы здесь и сейчас. В начале спектакля им известны только предлагаемые обстоятельства, но как будут развиваться события – не знает никто.

1 октября, "Школа современной пьесы".

ФИЛЬМ

"Флай: танец свободы"

По сюжету фильма, 20-летняя Бекс (Свенья Юнг) отбывает тюремный срок после неприятной истории и вынуждена проходить социальную реабилитацию. Одинокой бунтарке нелегко дается этот путь. Ее тренер Ава (Ясмин Табатабай) изо всех сил старается на своем примере привить любовь к танцам Бекс и другим участникам их коллектива Resis, чтобы из этих бунтарей-одиночек создать сплоченную команду, готовую и к борьбе в танцевальных баттлах, и к реальной жизни на свободе. Бекс постепенно начинает открываться окружающим и ощущает особую связь со своим партнером по танцам Джеем (Бен Вихерт). Танцоры Resis начинают все сильнее верить в себя, но трагическое прошлое Бекс внезапно настигает ее. Режиссер Катя фон Гарнье совершает переворот в жанре кино о танцах!

В кино с 6 октября.

ФЕСТИВАЛЬ

"Москва встречает друзей"

Ежегодно проводимый Благотворительным фондом Владимира Спивакова фестиваль собрал ребят из более чем 50 регионов России и 25 стран мира. В рамках фестиваля состоятся 12 концертов и 2 выставки в формате офлайн, а также 3 концерта, 3 выставки и 2 мастер-класса в онлайн-формате. Фестиваль откроется 1 октября, в Международный день музыки, в Светлановском зале Дома музыки. Вместе с юными талантами из разных уголков России, Словении и Армении выступят также музыканты камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова. Не менее торжественным будет и закрытие фестиваля, проводимое 10 октября в Московском театре "Мастерская Петра Фоменко". Как на открытии, так и на закрытии для посетителей фестиваля будут организованы выставки художественных работ юных участников.

С 1 по 10 октября.

МУЗЫКА

"Гарри Поттер. Симфонический саундтрек"

Оркестр под руководством Сергея Акимова представит новую концертную программу приуроченную ко дню ко Дню Всех Святых! В этот прекрасный вечер зрители с головой окунутся в атмосферу чудес и невероятных приключений. Слушателей ждут темы из саундтрека первых трех фильмов про юного волшебника. Но это не простой оркестр, это коллектив юных магов-учеников школы Хогвартс. Со всех четырех факультетов были собраны самые талантливые студенты: скрипки из Гриффиндора, альты и виолончели из Слизерина, деревянные духовые из Пуффендуя, а медные духовые и ударные из Когтеврана. Концерт сопровождается отрывками из книг Джоан Роулинг.

30 сентября, Кремлевский дворец.

"Зарядье" приглашает

В зале "Зарядье" открывается Новое концертное пространство для выступлений одарённых молодых исполнителей, а также встреч артистов со зрителями. Задача Нового пространства – создание неформальной среды для широкой аудитории, где одинаково комфортно и постоянным зрителям, и молодежи, у которой посещение концертных залов еще не вошло в привычку. В Новом концертном пространстве, расположенном в самой красивой точке зала с видом на Парящий мост, Церковь Зачатия праведной Анны и Москворецкую набережную, уже распланированы концерты до конца этого сезона, а также встречи с артистами, Music Talk, мастер-классы и другие мероприятия. Стоимость билета в Новое пространство Зала Зарядье – 300 рублей. На концерте открытия выступят молодые артисты, только начинающие свой путь на большой сцене, и признанные музыканты: Юрий Башмет, Борис Березовский, Софья Кипрская, Варвара Кутузова, Полина Шамаева, Игорь Подоплелов и другие.

1 октября, "Зарядье".

Bel Suono

Bel suono – это​ оригинальный микс современных технологий с лучшими образцами классической и современной музыкальной культуры. Трио молодых пианистов-виртуозов, которые полностью отдаются музыке и зрителю, а каждое произведение является отдельным видом искусства. В этот вечер вас ждёт множество ярких премьер, написанных специально для этого концерта, уже полюбившиеся шедевры классической и современной музыки в оригинальной обработке Bel Suono, а также авторские произведения солистов!

30 сентября, Большой зал консерватории.

"Солисты МГАСО"

В новом сезоне Московский государственный академический симфонический оркестр возрождает серию камерных концертов. В четырех программах участвуют концертмейстеры и артисты оркестра. В их исполнении прозвучат произведения Баха, Йозефа Гайдна, Бетховена, Брамса, Равеля, Финка, Левитана и других композиторов. Слушателей ждет погружение в четыре удивительных мира. Первый концерт посвящен струнному квартету. Вторая программа представит буйство фантазии композиторов в использовании перкуссий и ударных инструментов. Третий концерт погрузит аудиторию в сладостный мир звучания арфы в дуэтах, трио, квартетах и квинтетах с другими инструментами оркестра. Четвертый – финал-цикла – продемонстрирует все грани мастерства виолончелиста.

2 октября, "Зарядье".

СКОРО

"Великие русские концерты"

Сразу два величайших шедевра русской музыки, от которых буквально захватывает дух – Первый фортепианный концерт Чайковского, "монументальный гимн жизни", музыкальный символ России, и грандиозный 3-й фортепианный концерт С. В Рахманинова, имеющий репутацию одного из самых технически сложных концертов классического фортепианного репертуара! Также вас ожидает интересный ретроспективный ракурс о переплетении судеб П. И. Чайковского и С.В. Рахманинова от специального гостя – Дениса Андреевича фон Мекк (прямой потомок семей фон Мекк и Чайковских). Солисты – лауреат Международного конкурса Чайковского Александр Лубянцев (фортепиано Санкт-Петербург), лауреат международных конкурсов Елена Дроздова (фортепиано Москва). Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края. Дирижер – Дмитрий Лузин.

11 октября, Большой Зал Московской консерватории.