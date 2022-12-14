"Тревоги хоть отбавляй": увлечению россиян колдунами и экстрасенсами нашли объяснение

Необъяснимые явления, потусторонние знаки свыше и магические обряды стали одним из ведущих интересов россиян. Телевизионные рейтинги говорят о том, что передачи про экстрасенсов и утренние гороскопы пользуются популярностью у народа. Социальные психологи полагают, что увлечение граждан колдунами и другим представителями мира эзотерики связано с повышенным уровнем беспокойства.
"Тревоги нынче в обществе хоть отбавляй – это и невооруженным глазом видно", — отмечает портал "Царьград" и прилагает данные статистики. Согласно этим сведениям, 56% опрошенных россиян уверены, что их окружают люди с тревожным настроением.