Куда сходить в Москве: афиша с 26 октября по 4 ноября

Какая чудесная в этом году осень! Сколько радостных теплых дней она нам принесла! Продлите удовольствие вместе с самыми интересными событиями, которые точно нельзя пропустить!

БАЛЕТ

"Постскриптум от "Летних Балетных Сезонов"

"Летние балетные сезоны" на сцене Молодежного театра радовали москвичей и гостей столицы все лето. Теперь же, в разгар осени, вас ждет посткрипум. Русский Классический Театр Балета под руководством Валентина Грищенко приглашает на балеты "Золушка", "Спящая красавица" и "Лебединое озеро". Спектакли идут в сопровождении оркестра. Вас ждет настоящая феерия и невероятной красоты хореография. Знакомые всем сюжеты заиграют новыми красками.

31 октября и 21 ноября, РАМТ.

"Балерина в Зазеркалье"

Это добрый спектакль для детей и взрослых, сочетающий в себе разные жанры искусства и техники исполнения: в исполнении Анастасии Волочковой вы увидите танцевальные, классические, вокальные номера, и даже цирковые композиции в воздухе. Участниками спектакля являются воспитанники профессионального коллектива школы танцев "Вортэкс", клоун – Адам Талин (артист цирка в четвертом поколении). Специальный гость программы: Таня Тузова (живая кукла Барби)

27 октября, "Известия Холл".

ПРЕМЬЕРА

"Приношение Дягилеву"

В марте 2022 года исполнилось 150 лет со дня рождения легендарного импресарио Сергея Дягилева – основателя группы "Мир Искусства", организатора "Русских сезонов" в Париже и труппы "Русский балет Дягилева". Он сыграл решающую роль в популяризации русского искусства в Европе и мире на рубеже XIX—XX веков, "открыл" многих талантливых артистов балета, композиторов и художников. На гала-вечере зрителей ждут воссозданные шедевры Дягилевской антрепризы, а также специально поставленные номера-оммажи. В спектакле участвуют звезды русского балета. Ведущие вечера-несравненная Илзе Лиепа и мультидисциплинарный кудесник Павел Каплевич.

27 октября, "Зарядье".

"По особым случаям"

"По особым случаям" – драмеди по пьесе Бернарда Слэйда – возвращается к зрителям. Режиссер возобновления Инга Оболдина. Возвращается, потому что этот спектакль, как хороший друг, который особенно нужен в непростые времена. У героев Инги Оболдиной и Георгия Дронова времена тоже затруднительные. Мужчина и женщина, муж и жена, отец и мать, бабушка и дедушка – во всех этих ипостасях Эмма и Майкл Рускин выясняют, что не так с их браком и с их жизнью. Разум диктует героям "правильные" слова и логичные поступки, а сердце заставляет совершать "неправильные"...

28 октября, Театр Антона Чехова ("Дворец на Яузе").

"Гамлет"

Новый независимый театр – театр "Мастерских" – это команда выпускников ГИТИСа и Высшей школы сценических искусств, актеры и режиссеры из театральных Мастерских: Сергея Женовача, Владимира Панкова, Константина Райкина, Александра Коручекова и Олега Кудряшова. Свои спектакли они играют на самых разных площадках и в разных городах. История театра началась с 39 аудитории, расположенной на 3 этаже режиссерского факультета ГИТИСа, через которую прошли многие актеры и режиссеры театра "Мастерских". Сначала родился "Гамлет" Егора Трухина. Он шел с ошеломляющим успехом в ГИТИСе, затем стал независимым театральным проектом и был показан не только в Москве, но и на театральных фестивалях. Именно с его показа теперь открывается и театр "Мастерских".

31 октября, ТЦ "На Страстном".

СКОРО

"Перелистывая страницы"

Доброта, душевность и женственность Елены Санаевой никого не оставит равнодушным. Среди лучших работ артистки были роли в кино: "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников", "Чучело" конечно же, роль Лисы Алисы в фильме "Приключения Буратино". С 2009 года Елена Санаева является артисткой Московского театра "Школа современной пьесы". Сегодня увидеть народную артистку можно в спектаклях "Фаина. Эшелон", "Дурочка и зэк" и "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное". На юбилейном вечере Елена Санаева перелистнет страницы профессиональной жизни: сыграет отрывки из спектаклей, прочтет любимые стихи, расскажет семейную историю.

11 ноября, "Школа современной пьесы".

ВЕЧЕР

К 100-летия со дня рождения Анатолия Папанова

Друзья, коллеги, близкие будут вспоминать великого артиста – кумира миллионов. В вечере принимают участие: Александр Ширвиндт, Вера Васильева, Андрей Смирнов, Елена Папанова, Зоя Зелинская, Виктор Рухманов, Нина Корниенко, Александр Воеводин, Юрий Васильев, Светлана Рябова, Наталия Фекленко и многие другие.

4 ноября, Театр Сатиры.

ПРОЕКТ

"Дни искусств" в Бахрушинском

Посетители на практике овладеют различными видами искусства – древнерусской письменности, особой культурой письма по "образцам" – поздравительным, утешительным, укорительным, дружественным, на венчание друга или на крещение ребенка, искусством театральной сценографии с погружением в народную основу русской сказки и вокалом в жанре русского романса и эстрадном стиле. Студенты Историко-архивного института РГГУ научат технике "столбцового" письма гусиными перьями и чернилами. А с искусством создания театрального макета познакомит мастер-класс "Золотой петушок" – дети и взрослые смогут превратить красочный эскиз Натальи Гончаровой к опере Римского–Корсакова в настоящий театральный макет и почувствовать себя в роли театральных художников. Ценителей музыкального искусства приглашают спеть вместе с артистами на концертах "Билет в ностальгию" и "Очаровательный романс". Наконец, посетители смогут отправиться на ночную экскурсию по одному из самых красивых исторических зданий Тверского бульвара – особняку Марии Ермоловой.



4-6 ноября, вход на все мероприятия бесплатный по предварительной регистрации.

"Русский замок. Кузнечная летопись"

Проект представляет крупнейшую в России коллекцию старинных русских замков. В экспозицию вошли предметы из фондов РОСИЗО, российских государственных музеев и частной коллекции Вячеслава Арбузова. Экспозиция позволит зрителю проследить путешествие замка от зарождения в горниле кузницы, через праздничную ярмарку, к своему пристанищу в русской избе. На выставке представлены дореволюционные замки и ключи различных видов: от ювелирных микроскопических шедевров «левши» до навратных секирных запоров, музыкальные и замки с секретами, зооморфные и с сакральными солярными знаками. Значимыми предметами экспозиции являются уникальные, древнейшие и ранние произведения кузнечного мастерства.

С 28 октября, Выставочные залы РОСИЗО (Петроверигский, пер. 4, стр. 1).

ГАСТРОЛИ

Ансамбль русского танца "Огоньки" имени Гарри Полевого

Их называют "Сибирской березкой". Яркая гастрольная программа коллектива станет настоящим гимном красоте и духовной силе нашей страны. Танец во всем его многообразии от лирических хороводов, обыгрывающих "вечерочные ухаживания", до зажигательных плясок и шуточных хореографических зарисовок покажет ансамбль русского танца "Огоньки" из Алтайского края. Калейдоскоп сменяющих друг друга номеров воспринимается как непрерывный поток народной танцевальной стихии.

28 октября, Дом музыки.

КОНЦЕРТ

"Золотой век мирового кино. Лучшие вальсы из кинофильмов"



Московский государственный академический симфонический оркестр представит легкую программу "Золотой век мирового кино. Лучшие вальсы из кинофильмов". За дирижерским пультом – маэстро Игорь Разумовский. В программе прозвучат в вальсы "Сказки Венского леса" и "На прекрасном голубом Дунае" Иоганна Штрауса-сына, вальс из оперетты "Веселая вдова" Франца Легара, сюиты Нино Рота из фильмов "Крестный отец" и "Ночи Кабирии", вальс Дмитрия Шостаковича из кинофильма "Первый эшелон" и другие шедевры киномузыки.

30 октября, Большой зал консерватории.

The Hatters

Петербургская группа The Hatters настолько стремительно покорила отечественную сцену, что ее смело можно назвать феноменом современной рок-музыки. Сейчас музыканты на пике популярности — каждая их новая композиция мгновенно становится хитом, а клипы собирают миллионы просмотров. Отдельный сорт удовольствия – наблюдать за выступлениями The Hatters: музыканты настолько выкладываются на сцене, что их энергия заряжает весь зал и еще долго не отпускает зрителей после концерта. Этой осенью коллектив даст целых два концерта в столице, на которых представит свои главные хиты, как со старых альбомов, так и с недавно вышедшей успешной пластинки Golden Hits.

3, 4 ноября.