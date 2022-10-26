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Куда сходить в Москве: афиша с 26 октября по 4 ноября

Куда сходить в Москве: афиша с 26 октября по 4 ноября

Какая чудесная в этом году осень! Сколько радостных теплых дней она нам принесла! Продлите удовольствие вместе с самыми интересными событиями, которые точно нельзя пропустить!
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БАЛЕТ

"Постскриптум от "Летних Балетных Сезонов"

"Летние балетные сезоны" на сцене Молодежного театра радовали москвичей и гостей столицы все лето. Теперь же, в разгар осени, вас ждет посткрипум. Русский Классический Театр Балета под руководством Валентина Грищенко приглашает на балеты "Золушка", "Спящая красавица" и "Лебединое озеро". Спектакли идут в сопровождении оркестра. Вас ждет настоящая феерия и невероятной красоты хореография. Знакомые всем сюжеты заиграют новыми красками.

31 октября и 21 ноября, РАМТ.

Фото: пресс-служба

"Балерина в Зазеркалье"

Это добрый спектакль для детей и взрослых, сочетающий в себе разные жанры искусства и техники исполнения: в исполнении Анастасии Волочковой вы увидите танцевальные, классические, вокальные номера, и даже цирковые композиции в воздухе. Участниками спектакля являются воспитанники профессионального коллектива школы танцев "Вортэкс", клоун – Адам Талин (артист цирка в четвертом поколении). Специальный гость программы: Таня Тузова (живая кукла Барби)

27 октября, "Известия Холл".

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com

ПРЕМЬЕРА

"Приношение Дягилеву"

В марте 2022 года исполнилось 150 лет со дня рождения легендарного импресарио Сергея Дягилева – основателя группы "Мир Искусства", организатора "Русских сезонов" в Париже и труппы "Русский балет Дягилева". Он сыграл решающую роль в популяризации русского искусства в Европе и мире на рубеже XIX—XX веков, "открыл" многих талантливых артистов балета, композиторов и художников. На гала-вечере зрителей ждут воссозданные шедевры Дягилевской антрепризы, а также специально поставленные номера-оммажи. В спектакле участвуют звезды русского балета. Ведущие вечера-несравненная Илзе Лиепа и мультидисциплинарный кудесник Павел Каплевич.

27 октября, "Зарядье".

"По особым случаям"

"По особым случаям" – драмеди по пьесе Бернарда Слэйда – возвращается к зрителям. Режиссер возобновления Инга Оболдина. Возвращается, потому что этот спектакль, как хороший друг, который особенно нужен в непростые времена. У героев Инги Оболдиной и Георгия Дронова времена тоже затруднительные. Мужчина и женщина, муж и жена, отец и мать, бабушка и дедушка – во всех этих ипостасях Эмма и Майкл Рускин выясняют, что не так с их браком и с их жизнью. Разум диктует героям "правильные" слова и логичные поступки, а сердце заставляет совершать "неправильные"...

28 октября, Театр Антона Чехова ("Дворец на Яузе").

Фото: пресс-служба / Александр Иванишин

"Гамлет"

Новый независимый театр – театр "Мастерских" – это команда выпускников ГИТИСа и Высшей школы сценических искусств, актеры и режиссеры из театральных Мастерских: Сергея Женовача, Владимира Панкова, Константина Райкина, Александра Коручекова и Олега Кудряшова. Свои спектакли они играют на самых разных площадках и в разных городах. История театра началась с 39 аудитории, расположенной на 3 этаже режиссерского факультета ГИТИСа, через которую прошли многие актеры и режиссеры театра "Мастерских". Сначала родился "Гамлет" Егора Трухина. Он шел с ошеломляющим успехом в ГИТИСе, затем стал независимым театральным проектом и был показан не только в Москве, но и на театральных фестивалях. Именно с его показа теперь открывается и театр "Мастерских".

31 октября, ТЦ "На Страстном".

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Перелистывая страницы"

Доброта, душевность и женственность Елены Санаевой никого не оставит равнодушным. Среди лучших работ артистки были роли в кино: "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников", "Чучело" конечно же, роль Лисы Алисы в фильме "Приключения Буратино". С 2009 года Елена Санаева является артисткой Московского театра "Школа современной пьесы". Сегодня увидеть народную артистку можно в спектаклях "Фаина. Эшелон", "Дурочка и зэк" и "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное". На юбилейном вечере Елена Санаева перелистнет страницы профессиональной жизни: сыграет отрывки из спектаклей, прочтет любимые стихи, расскажет семейную историю.

11 ноября, "Школа современной пьесы".

Фото: пресс-служба

ВЕЧЕР

К 100-летия со дня рождения Анатолия Папанова

Друзья, коллеги, близкие будут вспоминать великого артиста – кумира миллионов. В вечере принимают участие: Александр Ширвиндт, Вера Васильева, Андрей Смирнов, Елена Папанова, Зоя Зелинская, Виктор Рухманов, Нина Корниенко, Александр Воеводин, Юрий Васильев, Светлана Рябова, Наталия Фекленко и многие другие.

4 ноября, Театр Сатиры.

ПРОЕКТ

"Дни искусств" в Бахрушинском

Посетители на практике овладеют различными видами искусства – древнерусской письменности, особой культурой письма по "образцам" – поздравительным, утешительным, укорительным, дружественным, на венчание друга или на крещение ребенка, искусством театральной сценографии с погружением в народную основу русской сказки и вокалом в жанре русского романса и эстрадном стиле. Студенты Историко-архивного института РГГУ научат технике "столбцового" письма гусиными перьями и чернилами. А с искусством создания театрального макета познакомит мастер-класс "Золотой петушок" – дети и взрослые смогут превратить красочный эскиз Натальи Гончаровой к опере Римского–Корсакова в настоящий театральный макет и почувствовать себя в роли театральных художников. Ценителей музыкального искусства приглашают спеть вместе с артистами на концертах "Билет в ностальгию" и "Очаровательный романс". Наконец, посетители смогут отправиться на ночную экскурсию по одному из самых красивых исторических зданий Тверского бульвара – особняку Марии Ермоловой.

4-6 ноября, вход на все мероприятия бесплатный по предварительной регистрации.

Фото: пресс-служба

"Русский замок. Кузнечная летопись"

Проект представляет крупнейшую в России коллекцию старинных русских замков. В экспозицию вошли предметы из фондов РОСИЗО, российских государственных музеев и частной коллекции Вячеслава Арбузова. Экспозиция позволит зрителю проследить путешествие замка от зарождения в горниле кузницы, через праздничную ярмарку, к своему пристанищу в русской избе. На выставке представлены дореволюционные замки и ключи различных видов: от ювелирных микроскопических шедевров «левши» до навратных секирных запоров, музыкальные и замки с секретами, зооморфные и с сакральными солярными знаками. Значимыми предметами экспозиции являются уникальные, древнейшие и ранние произведения кузнечного мастерства.

С 28 октября, Выставочные залы РОСИЗО (Петроверигский, пер. 4, стр. 1).

Фото: пресс-служба

ГАСТРОЛИ

Ансамбль русского танца "Огоньки" имени Гарри Полевого

Их называют "Сибирской березкой". Яркая гастрольная программа коллектива станет настоящим гимном красоте и духовной силе нашей страны. Танец во всем его многообразии от лирических хороводов, обыгрывающих "вечерочные ухаживания", до зажигательных плясок и шуточных хореографических зарисовок покажет ансамбль русского танца "Огоньки" из Алтайского края. Калейдоскоп сменяющих друг друга номеров воспринимается как непрерывный поток народной танцевальной стихии.

28 октября, Дом музыки.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

"Золотой век мирового кино. Лучшие вальсы из кинофильмов"

Московский государственный академический симфонический оркестр представит легкую программу "Золотой век мирового кино. Лучшие вальсы из кинофильмов". За дирижерским пультом – маэстро Игорь Разумовский. В программе прозвучат в вальсы "Сказки Венского леса" и "На прекрасном голубом Дунае" Иоганна Штрауса-сына, вальс из оперетты "Веселая вдова" Франца Легара, сюиты Нино Рота из фильмов "Крестный отец" и "Ночи Кабирии", вальс Дмитрия Шостаковича из кинофильма "Первый эшелон" и другие шедевры киномузыки.

30 октября, Большой зал консерватории.

Игорь Разумовский. Фото: пресс-служба

The Hatters

Петербургская группа The Hatters настолько стремительно покорила отечественную сцену, что ее смело можно назвать феноменом современной рок-музыки. Сейчас музыканты на пике популярности — каждая их новая композиция мгновенно становится хитом, а клипы собирают миллионы просмотров. Отдельный сорт удовольствия – наблюдать за выступлениями The Hatters: музыканты настолько выкладываются на сцене, что их энергия заряжает весь зал и еще долго не отпускает зрителей после концерта. Этой осенью коллектив даст целых два концерта в столице, на которых представит свои главные хиты, как со старых альбомов, так и с недавно вышедшей успешной пластинки Golden Hits.

3, 4 ноября.

Фото: пресс-служба

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Aleksander Grishin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2022, 14:38 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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