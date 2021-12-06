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Lifestyle
Куда сходить в Москве: афиша с 8 по 15 декабря

Куда сходить в Москве: афиша с 8 по 15 декабря

Предновогодняя Москва удивляет, радует, восхищает! Каждый вечер здесь – праздник. Театры, концерты, выставки – такое изобилие всего! "Дни.ру" предлагают обзор самых интересных событий. Их точно нельзя пропустить.
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КОНЦЕРТ

"Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

"МУЗ-ТВ" дарит шанс каждому отметить предстоящий праздник в компании любимых артистов дважды — увидеть грандиозное шоу вживую, а затем найти себя в новогоднем эфире главного музыкального канала страны. В самую волшебную ночь вместе со зрителями зажигать на сцене будут более 50 звезд: Zivert, Дима Билан, Ольга Бузова, Николай Басков, Руки Вверх, MARUV, Ани Лорак, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Егор Крид, Клава Кока, Мари Краймбрери, Анна Седокова, Юлианна Караулова, Виктория Дайнеко, Наталья Подольская и многие другие. Приходите на съемку, чтобы увидеть все первым!

8 декабря, Adrenaline Stadium.

Фото: пресс-служба

"Главный Новогодний Концерт"

"Главный Новогодний Концерт" объединит рок– и поп-артистов, исполнителей шансона и джаза, классических романсов и рэпа на одной сцене. Любимые песни представителей разных поколений, обладающих разными весом и ростом, профессиями, придерживающихся разных политических взглядов, религиозных убеждений, левшей и правшей, в конце концов, – в одном праздничном концерте! Исполнители, которые, казалось бы, никогда не станут разговаривать друг с другом, вдруг вместе запоют. Слова в знакомых песнях поменяются местами. Декорации удивят своими внезапными метаморфозами. Зрители смогут увидеть происходящее не только на сцене, но и за кулисами. А ведущие заставят всех смеяться до слез, чтобы окончательно запутать публику. На сцену выйдут A’STUDIO, Хор Турецкого, Мот, Лариса Долина, #2Маши, Хабиб, Ани Лорак, Стас Михайлов, Лев Лещенко, Клава Кока, Алексей Воробьев и другие.

13 декабря, "Крокус Сити Холл".

Фото: пресс-служба

"Симфония нашего мира"

Этот масштабный концерт посвящен 20-летию телеканала National Geographic в России. На большом экране покажут кадры живой природы под аккомпанемент музыки, специально написанной для фильма группой Bleeding Fingers Music, основанной Хансом Циммером. Ее сыграет симфонический оркестр "Русская филармония" под руководством дирижера Сергея Тарарина.

10 декабря, Московская консерватория.

Фото: пресс-служба

Дмитрий Колдун

Участник телепроектов "Фабрика звезд", "Три аккорда" и "Точь-в-точь", звезда конкурса "Евровидение" дает большой сольный концерт в Москве. Он пел с легендарными Scorpions, Николаем Носковым, Ольгой Кормухиной, Валерией, Филиппом Киркоровым и Ларисой Долиной. А его песня "Дай мне силу" была лауреатом престижной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Невероятная харизма, мощный вокал и огромное обаяние Дмитрия Колдуна – вот секрет успеха.

10 декабря, ЦДРИ.

Фото: пресс-служба

"Любовь, сошедшая с экрана"

Симфонический оркестр радио "Орфей" под управлением главного дирижера и художественного руководителя Сергея Кондрашева приглашает зрителей снова пережить неповторимые эмоции от просмотра легендарных киношедевров ХХ века. В этот вечер гости услышат ставшую классикой музыку Эннио Морриконе, Нино Рота, Мишеля Леграна, Генри Манчини, Эдуарда Артемьева, Глена Миллера, Гато Барбьери. Прозвучат мелодии из фильмов "Крестный отец", "Ромео и Джульетта", "Однажды в Америке", "Завтрак у Тиффани", "Шербурские зонтики", "Агент007". А истории любви и о любви, связанные с созданием этих кинолент и музыки к ним, расскажет популярный актёр театра и кино Дмитрий Миллер.

13 декабря, культурный центр "Меридиан".

The Hatters

Большой юбилейный концерт The Hatters — повод потанцевать и проникнуться праздничным настроением. Грандиозное торжество не обойдется без суперхитов и горячих премьер, обязательных танцев до изнеможения, приятных неожиданностей от музыкантов и, конечно, без специальных гостей. Вас ждет яркое мультимедийное шоу, пропустить которое просто невозможно. Шоу пройдет в формате Covid-Free.

10 декабря, Music Media Dome.

Фото: пресс-служба

КОНФЕРЕНЦИЯ

EdCrunch Glocal

Крупнейшая конференция по новым технологиям в образовании EdCrunch Glocal пройдет онлайн с подключением спикеров из студий в Америке, Азии и Европе, а также очной площадкой в Алматы (Казахстан). Тема этого года: проектирование нового образовательного опыта с фокусом на человека, его знания, умения, навыки, эмоции, способности и мотивацию. Среди спикеров – автор мирового бестселлера (более 100 000 проданных экземпляров) "Как воспитать успешного человека", консультант Google, мать троих дочерей Эстер Войджицки, которую неофициально называют "крестной матерью" Кремниевой долины.

7 и 8 декабря.

Фото: пресс-служба

ДЕТЯМ

"Лампешка"

Лампешка – прозвище маленькой Эмилии, дочки смотрителя маяка. Каждый вечер она, помогая отцу-инвалиду, должна зажигать маяк, но однажды Лампешка забывает купить спички, и торговое судно разбивается о скалы. Теперь они с отцом должны выплатить владельцу корабля огромные деньги, которых у них никогда не было. Городской шериф разлучает дочь с отцом. Теперь Лампешка должна работать в доме Адмирала, чтобы рассчитаться с долгами. Ходят слухи, что в доме Адмирала живет чудовище. В тяжелые времена Лампешка не теряет присутствия духа и сама становится маленьким маячком для всех, с кем сводит ее судьба. Этот спектакль о том, как любовь делает людей сильными, лечит этот жестокий мир и приносит в него гармонию. Проект реализован при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Грант предоставлен ООГО "Российский фонд культуры".

11 декабря, театр "Снарк".

СПОРТ

"Арт-футбол 2021"

В матче "Герои Олимпа" “Росич-Старко” сразится с командой “Герои Олимпа”, состоящей только из олимпийских чемпионов разных лет по различным видам спорта. За “Росич-Старко” сыграют Дмитрий Маликов, Дмитрий Харатьян, Эдгард Запашный, Денис Майданов, Валерий Сюткин, Виктор Зинчук, Сергей Минаев, а также политики Александр Новак, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович и др. В состав “Героев Олимпа” войдут легендарные хоккеисты и тренеры Вячеслав Фетисов и Владимир Мышкин, боксер Александр Лебзяк, фехтовальщики Павел Колобков и Станислав Поздняков, борец Михаил Мамиашвили, пловец Александр Попов, футболисты Алексей Прудников и Сергей Горлукович, гимнаст Алексей Немов, прыгун в воду Дмитрий Саутин, баскетболист Сергей Тараканов, прыгун в высоту Андрей Сильнов, конькобежец Евгений Гришин, ватерполист Михаил Иванов, многоборец Дмитрий Сватковский и другие олимпийские звезды. Символическая группа поддержки тоже будет состоять из чемпионок Олимпийских игр – легкоатлеток Татьяны Лебедевой, Ирины Приваловой, Анны Чичеровой и Натальи Антюх, теннисистки Екатерины Макаровой и др. После окончания матча артистов с олимпийцами запланированы церемония закрытия "Арт-футбола" и гала-концерт для участников и почетных гостей.

11, 12 декабря, крытый манеж "Спартак" в Сокольниках.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

SOLARIS

Неотвратимая цифровая глобальность и искусственный интеллект вызывают фобии и тревоги. современному человеку остаётся наблюдать, как собственные проекции ставят перед ним сложные вопросы. контакт с неведомым происходит сегодня в цифровом космосе. судьба фантомов — порождений сознания — становятся основным мотивом происходящего
на сцене. Режиссер спектакля Дмитрий Мелкин, синтезируя театр и современные медиа, создает поле новой цифровой чувственности. В ролях: Игорь Миркурбанов, Сергей Епишев, Кристина Соболева и другие. Билеты: solarismoscow.ru.

7 и 8 декабря, Музей Москвы.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Щелкунчик"

В канун Нового года на сцене Российского академического молодежного театра вновь танцуют самый сказочный балет "Щелкунчик", символ новогоднего волшебства, и чарующая музыка Чайковского звучит в исполнении оркестра. Главные партии исполняют прима-балерина театра "Кремлевский балет" Александра Криса и солист Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТа) Юрий Выборнов. Вас ждут новогодняя елка и хлопья снега, подарки и сказочные игрушки, злой Мышиный король, доблестный Щелкунчик, нежная Маша и, конечно, пестрая галерея характерных танцев на балу в сказочной стране: яркий испанский танцы, игрушечный китайский и волнующий восточный танцы, задорный русский трепак, изящный танец датских пастушков.

24, 30, 31 декабря и 1 января, РАМТ.

"Лига волшебников"

Зимние праздники, как известно, самое волшебное время, когда настоящая магия витает в воздухе, а чудеса случаются буквально на каждом шагу. "Школа современной пьесы" приглашает зрителей окунуться в атмосферу новогодней сказки вместе с увлекательным шоу для всей семьи от лучших иллюзионистов России. В программе участвуют: Дмитрий Чириков — победитель телешоу "Удиви меня", президент Российской Ассоциации Иллюзионистов Вадим Савенков, Борис и Елена Мирошниченко — обладатели Гран-при Открытого Чемпионата России по фокусам, Олеся Андреева — укротительница мыльных пузырей, и многие другие волшебники. Каждого гостя ждут приятные сюрпризы, поразительные трюки, эффектные фокусы и, конечно же, подарки!

С 28 по 31 декабря, 2, 3 и 5 января (начало спектаклей в 15 и 19 часов), "Школа современной пьесы".

Фото: пресс-служба

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2021, 12:33

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