Как научиться понимать свои эмоции

Каждый человек испытывает негативные эмоции. Если с ними ничего не делать – они копятся, влияют на наше состояние и поведение. Для решения этой проблемы нужно владеть техниками психогигиены: уметь эти эмоции идентифицировать, проживать и принимать.



С первым – идентификацией эмоций – часто возникают проблемы.

"В моей практике 9 из 10 клиентов, в той или иной степени, имеют признаки алекситимии. Буквально название этого состояния означает: "без слов для чувств". Если немного адаптировать перевод – "нет слов для названия чувств". Это значит, что человеку крайне сложно идентифицировать свою эмоцию, или вовсе невозможно, – поясняет социальный психолог Александр Шахов. – Под идентификацией я имею в виду поиск подходящего названия для эмоции (тревога, страх, обида), а также определение соответствующего ей телесного ощущения (комок в горле, учащенное сердцебиение)".

Люди, у которых есть алекситимия, не могут разобраться с собственными переживаниями. Поэтому они сосредоточены на выполнении каких-то внешних действий и получении внешних результатов. Это может выражаться в покупках материальных вещей (потребительстве), или в замещении реальных, не идентифицированных, эмоций воображаемыми (уходе в выдуманный утопический мир, мечтах об отношениях с воображаемым или реальным человеком). Чтобы научиться разбираться в своих эмоциях, нужно начать со следующего: в момент, когда вы о чем-то переживаете, прислушайтесь к своим телесным ощущениям. Обратите внимание на то, как вы ощущаете себя в области горла, плеч, груди, живота. Определите наиболее амплитудные ощущения: тяжесть-легкость, жар-холод, свобода-сжатость, свет-темнота. После этого спросите себя вслух: "Как я могу назвать эту эмоцию?"

На этом этапе у многих возникают проблемы, потому что они не очень разбираются в названиях эмоций. Например, могут сказать "мне больно", хотя боль – это не эмоция. За ней может скрываться и обида, и страх, и тоска, и многое другое. Чтобы вам было проще, психолог приводит небольшой список базовых эмоций:

Радость

Предвкушение

Умиротворение

Смущение

Скука

Печаль

Уныние

Ярость

Тревога

Страх

Также Шахов советует тренировать свою способность идентифицировать эмоции следующим упражнением:

Включите классическую музыку.

Прислушайтесь к телесным ощущениям.

Назовите эмоцию, которую, как вам кажется, вы ощущаете.

Прислушайтесь к внутреннему голосу. Если вы выбрали эмоцию правильно, то он скажет вам "да", если ошиблись – "нет".

Если ошиблись – повторите предыдущие шаги снова, пока не найдете нужное название. Затем включите другую музыку, или измените ее громкость, и ищите название для новой эмоции.

Специалист уверен, что регулярное выполнение этого упражнения поможет наладить контакт со своими эмоциями, даже если изначально его практически не было.