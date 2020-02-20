Мужчины бы не выжили: врач рассказала о женском оргазме

Женщины часто обращаются к гинекологу с проблемой отсутствия оргазма. Многим девушкам требуется слишком много времени и сил для достижения желаемой разрядки. Но стоит ли это считать проблемой?



С какими еще проблемами и заблуждениями обращаются к женскому врачу, "Дни.ру" разбирались со специалистом в области лазерной эстетической гинекологии и акушером-гинекологом клиники "Доктор Эстетик" Алиной Ервасовой.

Есть одно заблуждение, которое многим не дает покоя – женщина должна испытывать оргазм каждый раз и как можно скорее. Но нельзя сравнивать мужской и женский оргазмы. По словам специалиста, у них совершенно разная природа: мужской оргазм направлен на продление рода, тогда как от женского оргазма зачатие не зависит.

“У женщин все намного сложнее, чем у мужчин. По природе, если бы мужчине нужно было бы столько же времени для получения оргазма, сколько и женщине, то он попросту бы не выжил. Для женщины важен психологический настрой. Очень большую роль играет психологический комфорт и доверие между партнерами во время полового акта. Не стоит стесняться попросить партнера уделять больше внимания прелюдии. Этот вопрос важен, нужно говорить про это не только с партнером, но и со специалистом”, – заявляет врач.

По словам гинеколога, с половой жизнью, а точнее с ее началом, связана и еще одна частая проблема, с которой обращаются пациентки. Речь идет о дискомфорте, а иногда и даже болевых ощущениях при занятии любовью. Девушки решают, что с ними что-то не так, впадают в панику и бегут к врачу за помощью. "И иногда дело не только в разрыве девственной плевы. Чаще всего дискомфорт дают мышцы на входе во влагалище, которые иногда слишком спазмируются. Это может быть и психологический фактор из-за сильного волнения. Важно иметь хорошую связь с партнером, который вас понимал бы”, – успокаивает акушер-гинеколог.

Вопросы нерегулярного цикла еще одна головная боль женщин. Менструации должны быть регулярными, приходить раз в месяц. По месячным можно ориентироваться, все ли хорошо с внутренними органами. Если они не идут или стали слишком частыми – это повод показаться специалисту, сделать УЗИ малого таза и сдать кровь на гормоны.

Кроме того, в последнее время молодые девушки стали чаще обращаться с эстетическими вопросами к специалистам в области гинекологии. Есть те, кто переживает по поводу размера и симметрии половых губ. Тут важно понимать, что нет определенных стандартов – у всех своя норма. К специалисту стоит обращаться скорее в тех случаях, когда есть дискомфорт, например, при ношении нижнего белья или при катании на велосипеде, при занятиях спортом”, – уверяет Алина Ервасова.