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Фото: zaryadyehall.com Фото: vk.com/lumierehall Кадр youtube.com
Фото: kremlinpalace.org Фото: helikon.ru Фото: meloman.ru Фото: Oliver Gutfleisch/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Афиша на неделю с 21 по 27 февраля 2020 года

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Синоптики говорят, что зима в Москву уже не вернется. Самое время перестраиваться на весенний лад и получать яркие позитивные эмоции. Например, можно сходить на спектакли, концерты и выставки. О самых интересных столичных событиях "Дни.ру" рассказывают в своем еженедельном обзоре.
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21 февраля, пятница

В Зеленом фойе МХТ им. А.П.Чехова откроется выставка "Чайка. Перезагрузка" в преддверии премьеры новой постановки знаменитого произведения, которая состоится 28 и 29 февраля. В экспозиции – редкие фотографии, документы, костюмы, макеты, афиши спектаклей. За время своего существования театр ставил пьесу четыре раза. В год 160-летия А. П. Чехова "Чайка" вернется на сцену. Информация, каким именно станет новый спектакль, пока не разглашается. Но создатели обещают нечто необычное и интересное с привлечением ведущих артистов театра.

Фестиваль Волшебных китайских фонарей в парке Сокольники будет продлен до 29 марта. Сообщается, что его посетило уже более 100 тысяч человек. Помимо световых инсталляций гости фестиваля смогут познакомиться с традиционными китайскими танцами, принять участие в чайных церемониях, узнать историю панд из Яани, попробовать блюда китайской кухни, которые предлагал фудкорт фестиваля и, конечно же, сделать красочные фотографий. "Мы получили большое количество положительных отзывов о фестивале! Наши зрители пишут нам через сайт, благодарят в социальных сетях за яркий праздник света посреди нашей зимы. Поэтому организаторами было принято решение продлить фестиваль до 29 марта, чтобы все желающие смогли посетить мероприятие и подарить себе яркие впечатления от Волшебных китайских фонарей", – сказал исполнительный продюсер фестиваля Сергей Нетиевский.

Фото: zaryadyehall.com

В концертном зале "Зарядье" впервые в России выступит вокальный ансамбль INTRADA с программой британской хоровой музыки XX-XXI веков, исполняемой a’cappella. INTRADA – постоянный участник самых изысканных музыкальных событий, в том числе в сфере современного искусства. Музыканты осуществили российские и мировые премьеры большого количества сочинений XX–XXI веков: Ф. Мартена, Д. Лэнга, Ж. Ришафора, К. Ланга, Ф. К. Езникяна, В. Раннева, А. Сысоева, А. Гущяна.

В Соборной палате состоится концерт "Моцарт и Сальери". Студия камерной музыки Simple Music Ensemble отыграет программу, которая посвящена музыке Антонио Сальери и Вольфганга Амадея Моцарта. История взаимоотношений этих двух мастеров стала легендарной, ей посвящены многие произведения искусства, она стала сюжетом множества литературных произведений и кинокартин. Слушателям представится уникальная возможность услышать шедевры двух композиторов, чьи имена стали нарицательными. Зрители смогут оценить лично, действительно ли гений Моцарта был настолько недостижим, и так ли заслуженно забыта музыка легендарного Антонио Сальери, человека, который в течении 36 лет занимал высший музыкальный пост в Европе, написал более 40 опер и был учителем таких композиторов как Бетховен, Шуберт и Лист.

В "Люмьер-Холле" гостей ждет "Классика в космосе". Это музыкальное путешествие через звезды под произведения Моцарта, Чайковского, Баха, Вивальди, Свиридова, Бетховена и Шуберта. Дополнит божественные созвучия специальный видео-арт на огромных проекционных экранах с завораживающими пейзажами космических глубин.

Фото: vk.com/lumierehall

22 февраля, суббота

В Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла состоится концерт "Органный сериал: Эпизод третий. "Явление Себастьяна в облике Святого Георгия". Вселенная Бах" от фонда "Бельканто". Повествование о жизни великого Баха представит народная артистка России, ведущая актриса театра "Школа современной пьесы" Ирина Алферова. Помимо художественного слова, в концерте прозвучат произведения Баха. В концерте примет участие блестящий музыкант, виртуозный исполнитель, обладатель звания "Золотой гобой России" Алексей Уткин, а также солистка Московской государственной академической филармонии, органистка Анастасия Сидельникова, органист Федор Строганов и Татьяна Ланская (сопрано). 

С 22 по 24 февраля, а также 14 и 15 марта в Vegas City Hall покажут детский клоунский спектакль "Желтый и Черный". Режиссер-постановщик Егор Дружинин. Действие спектакля происходит на тайном острове, где два клоуна – Желтый, отвечающий за день, и Черный, властитель ночи, нечаянно нарушают ход времени. Над миром нависла угроза катастрофы, которую необходимо сообща устранить. Роль Желтого исполняет Михаил Кукота, а Черного – Игорь Чехов. Егор Дружинин рассказывает: "За хорошим клоуном интересно наблюдать, потому что, наблюдая за ним, мы наблюдаем за собой. Современная клоунада по форме гораздо разнообразнее, чем раньше. Она проникает в те места, где раньше ей было не место, и пользуется теми вещами, которыми раньше не пользовалась. Она даже позволяет себе роскошь не быть смешной, отдавая предпочтение парадоксу, а не шутке. Но это не меняет основу ремесла".

Кадр youtube.com

 В театре "Школа современной пьесы" покажут постановку Иосифа Райхельгауза по документальной повести его матери Фаины Райхельгауз "Фаина. Эшелон". Спектакль посвящен всем, чье детство и юность совпали с Великой Отечественной войной, чьи личные истории полны  боли и радости, отчаянья и надежды. И есть место любви: ребенка к матери, женщины к мужу, а главное – любви к жизни. Специальная система, расположенная под полом зрительного зала, создаст эффект движения поезда. Зрителей ожидает полная иллюзия движущегося состава – с качанием, внезапными остановками, ускорением и замедлением движения. При помощи видеопроекции стены зрительного зала превратятся в мелькающие реалистичные картины театра военных действий, которые зрители увидят как бы через окна вагона. 

В Государственном академическом Малом театре покажут спектакль "Варвары" по пьесе Максима Горького. Режиссер-постановщик – Владимир Бейлис, в ролях ведущие артисты: Валерий Афанасьев, Владимир Дубровский, Глеб Подгородинский, Людмила Титова и другие. По сюжету в небольшой городок приезжают инженеры из столицы. С прибытием чужаков в городке начинаются конфликты, вспыхивают романы, происходят сцены ревности, и жизнь горожан меняется навсегда.

В СК "Мегаспорт" выступит группа Limp Bizkit, знаковый коллектив в жанре альтернативной музыки. История Limp Bizkit берет свое начало в 1994 году. Группа быстро получила известность благодаря жесткой тематике песен, особенному фирменному звучанию, экстравагантным сценическим образам гитариста Уэса Борланда и агрессивной манере исполнения фронтмена Фреда Дерста. Вышедший в 1999 году альбом "Significant Other" возглавил чарт Billboard и разошелся в количестве более 600 тысяч копий. Последующие пластинки только закрепили успех. И сейчас можно со всей уверенностью сказать, что Limp Bizkit – легенды альтернативной сцены.

22 и 23 февраля в Крокус Сити Холле выступит группа "Любэ" с концертной программой "Мы пойдем с конем…", приуроченной к шестидесятилетию продюсера и композитора Игоря Матвиенко. Матвиенко – автор таких популярных песен, как "Комбат", "Давай за…", "Там, за туманами". Поздравлять его вместе с группой "Любэ" будут звезды российской эстрады. На этот юбилейном вечере прозвучат избранные хиты, в частности давно ставшая народной песня "Конь". Именно это творение Игорь Матвиенко считает главной песней в своей жизни.

Фото: kremlinpalace.org

В Государственном Кремлевском Дворце с сольным концертом выступит Елена Ваенга. Будут исполнены избранные хиты артистки: "Курю", "Королева", "Цветы", "Шопен", "Остановка", "Белая Птица" и другие. Ее песни и эмоции очень близки и понятны зрителям. Она музыкант, который оставляет всю душу в текстах своих композиций. Елена в интервью шутила, что, на самом деле, замужем за музыкой, и ничего с этим поделать нельзя.

23 февраля, воскресенье      

В автомузее "Моторы Октября" пройдет специальная программа, приуроченная ко Дню защитника Отечества. В этот день будет проводится мастер-класс по конструированию машинки, которую участники смогут забрать с собой. Дети под присмотром аниматоров пройдут квест "Курс молодого бойца", где научатся оказывать первую медицинскую помощь, стрелять по мишеням, проходить полосу препятствий и производить разборку-сборку автомата Калашникова. Также каждого защитника Отечества ждет специальный подарок.

В УСК "Крылья советов" состоится международный рыцарский турнир "Воин". В рамках этого соревнования бойцы в доспехах будут выявлять сильнейших, сражаясь на средневековом оружии. Еще гости смогут посетить выставку оружия разных эпох, собрать винтовку времен Великой Отечественной войны, принять участие в мастер-классах и поиграть в старинные настольные игры. Также будет публику ждет масштабное огненное шоу.

Фото: helikon.ru

В "Геликон-опере" пройдет гала-концерт " Девичник. Квест". В День защитника Отечества в исполнении прекрасной половины театрального коллектива под предводительством маэстро Артема Давыдова будет исполнена всего один раз особая эксклюзивная программа. Талантливые леди "Геликон-оперы" подарят незабываемые эмоции и сделают этот вечер особенным.

24 февраля, понедельник

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль Валерия Беляковича "Укрощение строптивой" по мотивам одноименной комедии Уильяма Шекспира. Постановка подойдет тем, кто не является ревностным приверженцем строгой классической формы, а любит импровизацию и веселье. Как утверждают создатели, в этой версии зрители безудержно смеются до колик и получают заряд позитива.

В Концертном зале имени П. И. Чайковского выступит Жан-Ив Тибоде (фортепиано) и Национальный оркестр Лиона (дирижер – Николай Шепс-Цнайдер). В программе: Вагнер, Увертюра к опере "Тангейзер"; Григ, Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 16; Малер, Симфония № 1 ре мажор. Национальный оркестр Лиона – один из лучших европейских симфонических коллективов, отмечающий в этом году 50-летие.

Фото: meloman.ru

25 февраля, вторник

На сцене МХАТ им. Горького покажут спектакль "Звездная пыль" в постановке Греты Шушчевичуте. Главный герой – обычный офисный сотрудник, живущий обычной жизнью: работа, жена, ребенок и ипотека. Но внезапно инопланетяне выбирают его для контакта с земной цивилизацией. Но это не столько фантастическая история, сколько жизненная. Это проблема "маленького" человека, вопрос ценности его рутинного существования и смысла его пути. Спектакль не дает готового решения, а помогает зрителям заглянуть внутрь себя и найти ответ самим. Открытая концовка оставляет вопрос, как перестать ждать чуда, своего персонального инопланетянина, и обрести глобальный смысл своего существования.

В Большом зале консерватории состоится сольный концерт оперной дивы Кристине Ополайс. Певица прославилась на весь мир благодаря своим исключительным вокальным данным, живой эмоциональностью и актерским даром. Она сотрудничает с известными оперными театрами, считаясь лучшей исполнительницей ведущих женских партий в операх Пуччини. Помимо самой Кристине, на сцену выйдет тенор Джонатан Тетельман, которого The New York Times назвал "всепоглощающей звездой". Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра, за дирижерским пультом – Адриан Перрюшон, дирижер Лос-Анджелесского филармонического оркестра. В программе вечера – арии из опер.

26 февраля, среда

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит хеви-метал группа HammerFall с лучшими хитами за всю свою историю. Дебютный альбом группы "Glory To The Brave", вышедший в 1997 году стал знаковым для своего жанра. Минули году, и вот уже альбом  "Dominion" – одиннадцатый по счету. Он сбалансированный и разнообразный, облегченный, но верный металу, взывающий к фанатским сердцам. На концерте стоит ждать как новые песни, так и проверенные временем композиции.

Фото: Oliver Gutfleisch/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

27 февраля, четверг

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут оперу "Волшебная флейта". флейта". Благодаря великой музыке Моцарта шедевр мировой оперы вот уже третье столетье звучит по всему миру. Одно из последних произведений В.А. Моцарта "является подлинной жемчужиной мировой оперной классики. Веселая, фантастическая, полная загадочных, порой мистических превращений сказка в совершенной художественной форме говорит о вечном поиске смысла жизни, обретении себя. Это волшебная история о принце Тамино, который должен найти Памину, дочь Царицы Ночи, пройдя множество испытаний. Царица Ночи вручила принцу волшебную флейту – она одна может помочь ему в поисках. Путешествуя, Тамино встречает удивительных персонажей: забавного и трогательного человека-птицу Папагено, мудрого жреца Зарастро и коварного мавра Моностатоса. Пережив множество приключений и разочарований, пройдя испытания огнем и водой, принц в награду получает любовь Памины.

В Московском международном Доме музыки состоится концерт "Музыкальная революция". Это проект Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", посвященный творчеству знаменитых шведских групп и исполнителей: Ace of Base, Roxette, Europe, Secret Service, Arme of Lovers, E-Type, Yaki-Da и ABBA. На сцену выйдут вокалисты из Швеции Дженни Тарнеберг, Миа Стегмар и Себастиан Рус. В программу войдут абсолютные хиты, узнаваемые с первых нот.

20 февраля 2020, 13:07

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