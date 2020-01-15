Рецепт: сом в солодовой карамели с полбой

У каждой хозяйки должно быть "коронное блюдо". Что-нибудь такое, что не приготовишь на скорую руку. Блюдо с красивой подачей и интересными ингредиентами. Необычным рецептом приготовления сома в солодовой карамели с рассыпчатой полбой, маринованными овощами и соусом из водорослей с "Дни.ру" поделился шеф-повар питерского ресторана "Ко Ко Ко" Игорь Гришечкин.



прочитано 129 раз