Королева красоты прилюдно потеряла бюстгальтер

Девушка выходила на сцену после получения титула. Церемонию показывали в прямом эфире. Спускаясь по лестнице, блондинка споткнулась и рухнула. В этот момент бюстгальтер без бретелек соскочил и упал ей под ноги.
Модель с достоинством вышла из неловкой ситуации. Она сделала вид, что ничего не произошло, поднялась и пошла дальше. "Сегодня я – лучший пример того, что в жизни нужно просто подняться, если ты упал", – цитирует Уйтсел The Mirror.
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